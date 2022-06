12 Stück kassiert: Schlusslicht Young Talents geht in Weinitzen unter

Details Sonntag, 12. Juni 2022 02:14

Für die Zweitvertretung von Young Talents/Deutschfeistritz endete die Saison mit einer desaströsen 0:12-Niederlage gegen Weinitzen am letzten Spieltag. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV Weinitzen. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel hatte Weinitzen bei Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II mit 5:0 für sich entschieden.

Die Gäste sind mit der Situation überfordert

Philipp Langmann brachte Young Talents/Deutschfeistritz II in der sechsten Minute ins Hintertreffen. Bereits in der 14. Minute erhöhte Mihai Dan Gradinariu den Vorsprung von SV Weinitzen. Für ruhige Verhältnisse sorgte Bernd Huber, als er das 3:0 für die Gastgeber besorgte (23.). Jakob Koinegg (25.) und Langmann (32.) brachten Weinitzen mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Angesichts der desolaten Vorstellung von Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für SV Weinitzen in die Pause.

Weinitzen lässt Ball und Gegner laufen

Mit zwei schnellen Treffern von Huber (46.) und Koinegg (47.) machte Weinitzen deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Gradinariu gelang ein Doppelpack (53./67.), mit dem er das Ergebnis auf 9:0 hochschraubte. Mit Toren von Esad Durmo (75./87.) und Koinegg (84.) zeigte SV Weinitzen weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Mit dem Schlusspfiff hatte Young Talents/Deutschfeistritz II das Martyrium überstanden und war mit 0:12 geschlagen.

Bilanzen: Weinitzen solala - Deutschfeistritz II katastrophal

Weinitzen befindet sich mit 47 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. SV Weinitzen schoss in dieser Spielzeit Tore am laufenden Band und kommt jetzt zum Saisonabschluss auf sagenhafte 92 Treffer. Weinitzen weist mit 14 Siegen, fünf Unentschieden und 7 Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor.

Mit 166 Gegentreffern stellte Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II die schlechteste Defensive der Liga. Nach allen 26 Spielen stehen die Gäste auf dem 14. Tabellenplatz. Im Angriff von Young Talents/Deutschfeistritz II herrscht Flaute. Erst 21-mal brachte Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon 23 Niederlagen, aber nur einem Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Young Talents/Deutschfeistritz II alles andere als positiv.

Startformationen:

Weinitzen: David Mera, Daniel Culafic, Philipp Langmann, Florian Zöscher, Mihai Dan Gradinariu (K), Bernd Huber, Jakob Koinegg, Mahlum Frimpong, Denis Husic, Jacob Hofmann, Marco Schmuck

Deutschfeistritz: Benjamin Untersteiner, Mauro Maisriemler, Andreas Angeneter, Brendan Blaschek, Christoph Linhofer, Stefan Gruber, Christoph Weinhandl, Fabian Schabauer, Timo Kogler, Matthias Viet (K), Anton Kogler



Schöckblickstadion, 50 Zuseher, SR: Josef Laposa

© Robert Tafeit

1. Klasse Mitte A: SV Weinitzen – Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II, 12:0 (5:0)

87 Esad Durmo 12:0

84 Jakob Koinegg 11:0

75 Esad Durmo 10:0

67 Mihai Dan Gradinariu 9:0

53 Mihai Dan Gradinariu 8:0

47 Jakob Koinegg 7:0

46 Bernd Huber 6:0

32 Philipp Langmann 5:0

25 Jakob Koinegg 4:0

23 Bernd Huber 3:0

14 Mihai Dan Gradinariu 2:0

6 Philipp Langmann 1:0