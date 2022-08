GAK 1902 II/U19 filetiert SV Andritz II

Details Montag, 08. August 2022 10:46

Die Zweitvertretung von SV Andritz AG konnte GAK 1902 II/U19 zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:6.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag GAK 1902 II/U19 bereits in Front. Roland Cakaj markierte in der fünften Minute die Führung. Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Stipe Rezic (6.). In der 27. Minute schoss GAK 1902 II/U19 das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. SV Andritz II ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von GAK 1902 II/U19.

Wenige Minuten später verkürzte Andritz II auf 1:3 (49.). Daniel Emiohe schraubte das Ergebnis in der 50. Minute mit dem 4:1 für GAK 1902 II/U19 in die Höhe. Mit dem 5:1 schien die Partie bereits in der 55. Minute mit GAK 1902 II/U19 einen sicheren Sieger zu haben. Schließlich feierte GAK 1902 II/U19 gegen SV Andritz AG II am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

Am kommenden Samstag trifft GAK 1902 II/U19 auf die Reserve von USV A-TEC OFNER Kainbach, SV Andritz II spielt am selben Tag gegen SV Gratwein-Strassengel II.

1. Klasse Mitte A: GAK 1902 II/U19 – SV Andritz AG II, 6:1 (3:0)

77 Daniel Emiohe 6:1

55 Fabian Frank 5:1

50 Daniel Emiohe 4:1

49 Botond Demus 3:1

27 Ardit Gashi 3:0

6 Stipe Rezic 2:0

5 Roland Cakaj 1:0