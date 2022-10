Torfestival: Tus Rein II stoppt Talfahrt

Details Montag, 10. Oktober 2022 23:35

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto der Reserve von Tus Rein. Der Gastgeber setzte sich mit einem 6:4 gegen die Zweitvertretung von SV Andritz durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Rein II die Nase vorn.

Stanley Ferguson brachte Andritz II in der dritten Minute ins Hintertreffen. Der Gast geriet deutlicher in Rückstand, als TuS Good Vibes Rein II auf 2:0 erhöhte (16.). Georg Merkscha überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Tus Rein II (29.). Rein II dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. In der 46. Minute brachte Xaver Herzog das Netz für SV Andritz AG II zum Zappeln. Tus Rein II baute den Vorsprung in der 52. Minute aus.

Für das 2:4 von SV Andritz II zeichnete Dejan Budimir Prerad verantwortlich (70.). Für klare Verhältnisse sorgte Rein II, indem man das 5:2 markierte (75.). Eine starke Leistung zeigte Peter Schrittwieser, der sich mit einem Doppelpack für Andritz II beim Trainer empfahl (81./85.). TuS Good Vibes Rein II schoss in der 89. Minute das Tor zum 6:4. Letzten Endes ging Tus Rein II im Duell mit SV Andritz AG II als Sieger hervor.

Rein II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Durch den Erfolg rückte TuS Good Vibes Rein II auf die neunte Position der 1. Klasse Mitte A vor. Tus Rein II schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 41 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte TuS Good Vibes Rein II bisher drei Siege und kassierte sieben Niederlagen. Tus Rein II beendete die Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

In der Defensivabteilung von SV Andritz II knirscht es gewaltig, weshalb Andritz II weiter im Schlamassel steckt. SV Andritz AG II musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Andritz II insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Andritz II auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Am kommenden Sonntag tritt Rein II bei SV Frohnleiten MM II an, während SV Andritz AG II einen Tag zuvor USV A-TEC OFNER Kainbach II empfängt.

1. Klasse Mitte A: TuS Good Vibes Rein II – SV Andritz AG II, 6:4 (3:0)

89 Marc Jan Koenig 6:4

85 Peter Schrittwieser 5:4

81 Peter Schrittwieser 5:3

75 Michael Rueckschloss 5:2

70 Dejan Budimir Prerad 4:2

52 Michael Rueckschloss 4:1

46 Xaver Herzog 3:1

29 Georg Merkscha 3:0

16 Paul Maria Christian Rauscher 2:0

3 Stanley Ferguson 1:0