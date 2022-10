Graz United kennt mit SV Peggau II kein Erbarmen

Details Montag, 10. Oktober 2022 23:34

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Zweitvertretung von SV Tieber See Peggau und Graz United mit dem Endstand von 0:7. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Graz United. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

SV Peggau II geriet in der 26. Minute ins Hintertreffen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Mohamed Hassan die Führung von Graz United aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Ibragim Zuchaev überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Graz United (55.). Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Ronal Ramirez Santos (62.), Hassan (74.) und Blendi Ademaj (79.). Santos besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für Graz United (88.). Die Gäste überrannten Peggau II förmlich mit sieben Toren und fahren so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Nach der klaren Pleite gegen Graz United steht SV Tieber See Peggau II mit dem Rücken zur Wand. Der Angriff ist bei SV Peggau II die Problemzone. Nur elf Treffer erzielten die Gastgeber bislang. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Peggau II alles andere als positiv. Die Not von SV Tieber See Peggau II wird immer größer. Gegen Graz United verlor SV Peggau II bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Graz United liegt nun auf Platz sechs. 39 Tore – mehr Treffer als Graz United erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Mitte A. Sechs Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Graz United. Die letzten Resultate von Graz United konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Peggau II stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei FC Stattegg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Graz United GAK 1902 II/U19.

1. Klasse Mitte A: SV Tieber See Peggau II – Graz United, 0:7 (0:2)

88 Ronal Ramirez Santos 0:7

79 Blendi Ademaj 0:6

74 Mohamed Hassan 0:5

62 Ronal Ramirez Santos 0:4

55 Ibragim Zuchaev 0:3

45 Mohamed Hassan 0:2

26 Sahin Bingoel 0:1