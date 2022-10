Rassige Partie mit vielen Torszenen: Tus Rein II rettet mit spätem Elfmeter das Unentschieden

Details Montag, 24. Oktober 2022 20:06

In der Begegnung TuS Good Vibes Rein II gegen die Zweitvertretung von Kainbach-Hönigtal trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

In den ersten zehn Minuten drückte die Auswärtself voll drauf und war dreimal gefährlich vor dem Tor der Gegner anzutreffen. Nach dem anfänglichen Sturmlauf der Gäste waren ab Minute 11 die Hausherren dran - Michael Rückschloss traf zweimal nur die Stange. Das 1:0 in der 36. Minute brachte die Reserve von Tus Rein vermeintlich auf die Siegerstraße - Paul Rauscher verwertete einen Elfmeter. Es ging jetzt weiter mit Chancen auf beiden Seiten hin und her, einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Nach dem Seitenwechsel witterte Andreas Pail seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Kainbach/H. II ein (50.). Paul Stanzenberger versenkte die Kugel zum 2:1 (63.). Ein Treffer ging noch bei dieser Partie - Marc Koenig markierte in der 85. Minute den Ausgleich - wiederum fiel das Tor aus einem Elfmeter. Letztlich trennten sich TuS Good Vibes Rein II und USV A-TEC OFNER Kainbach II remis.

Kainbach bejubelt das Tor als wären sie Weltmeister stoi, Ticker-Reporter

Tus Rein II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von Rein II derzeit nicht. In der Verteidigung von TuS Good Vibes Rein II stimmt es ganz und gar nicht: 47 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Drei Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat Tus Rein II momentan auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Rein II etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte TuS Good Vibes Rein II.

Kainbach-Hönigtal II hat 13 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang neun. Vier Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Kainbach/H. II ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Samstag trifft Tus Rein II auf SV Pachern II, USV A-TEC OFNER Kainbach II spielt am selben Tag gegen Sportunion Raiffeisenbank Semriach.

1. Klasse Mitte A: TuS Good Vibes Rein II – USV A-TEC OFNER Kainbach II, 2:2 (1:0)

85 Marc Jan Koenig 2:2

63 Paul Stanzenberger 1:2

50 Andreas Pail 1:1

36 Paul Maria Christian Rauscher 1:0

Startformationen:

TuS Good Vibes Rein II: Erwin Rinner, Stanley Ferguson, Florian Kobierski, Stefan Alexander Marinoiu, Christopher Jantscher (K), Rauscher Paul, Marc Jan König, Timo Meßner, Thomas Rückschloss, Tobias Knapp, Michael Rückschloss

USV A-TEC OFNER KAINBACH II: Finn Storr, Fabian Rittstieg, Oliver Pail, Julian Sandro Gesslbauer, Dominik Neubauer, Robin Steyer, Rico Hölzl, Max Hofer, Marvin Kienzl (K), Nepomuk Eichholzer, Paul Stanzenberger

by ReD