Weinitzen weiterhin ungeschlagen- Andritz wehrte sich tapfer

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SV Weinitzen mit 2:1 gegen die Reserve von SV Andritz AG in der 1.Klasse Mitte A gewann. SV Andritz II war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Weinitzen hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:0 durchgesetzt.

Die Reserve des SV Andritz begann überraschend offensiv und setzte Weinitzen gehörig unter Druck. Praktisch mit dem ersten echten Angriff für den Tabellenführer nutzte Fisnik Shyti die Chance und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Ein Tor auf Seiten der Gäste machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 51.Minute traf Kapitän Gradinariu die Latte - schon hätte man 2:0 führen können. Stattdessen traf Peter Schrittwieser zum 1:1 per Elfmeter zugunsten von Andritz II (58.).Das Spiel blieb nun weiterhin offen, da die Heimmannschaft denTabellenführer über weite Strecken des Spiels forderte. Die Schlussphase musste SV Weinitzen ohne Denis Husic bestreiten, der in der 85. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Die spielentscheidende Rolle nahm Joker Dimiter Tzimitikou ein, der kurz vor knapp für Weinitzen zum Führungstreffer bereitstand (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Weinitzen am Samstag trotz Unterzahl einen Erfolg gegen SV Andritz AG II.

Trotz der Schlappe behält SV Andritz II den zwölften Tabellenplatz bei. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Gastgeber alles andere als positiv. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Andritz II nur drei Zähler.

Wer Weinitzen besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst neun Gegentreffer kassierte SV Weinitzen. Weinitzen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. In den letzten fünf Partien rief SV Weinitzen konsequent Leistung ab und holte 13 Punkte.

SV Andritz AG II tritt am kommenden Samstag bei der Zweitvertretung von SV MM Frohnleiten an, Weinitzen empfängt am selben Tag USV A-TEC OFNER Kainbach II.

Stimmen zum Spiel:

Paul Hegarty (Trainer des SV Weinitzen))

"Gratulation an Andritz für diese Leistung. Sie stellten uns vor einige Probleme. Leider finden wir im Moment nicht so zu unserem Spiel wie im Herbst. Aber ich bin froh, dass wir am Ende noch die drei Punkte geholt haben."

Bericht Florian Kober https://ticker.ligaportal.at/live-ticker/843370/sv-andritz-ii-gegen-sv-weinitzen Aufstellungen: Andritz II : Paul Benigni, Markus Schönbacher, Patrik Kutlesa, Christoph Erker, Maximilian Pischorn, Clemens Nico Carstensen (K), Peter Schrittwieser, Robin Oswald, Jakob Schwaiger, Sebastian Pukl, John Reck

Ersatzspieler: Enzo Giovanni Saccon, Botond Demus, Konstantin Obenaus, Bill Forrester, Fridolin Prückler

Trainer: Peter Kurzmann Weinitzen: Dominik Wagner, Jakob Koinegg, Denis Husic, Philipp Langmann, Mihai Dan Gradinariu (K), Mag. Dominik Maier, Bernd Huber, Fisnik Shyti, Thomas Putz, Sanjin Topalovic, Florian Zöscher

Ersatzspieler: David Mera, Dimiter Tzimitikou, David Steininger, Anes Kadrii, Marco Schmuck

Trainer: Paul Hegarty

1. Klasse Mitte A: SV Andritz AG II – SV Weinitzen, 1:2 (0:1)

88 Dimiter Tzimitikou 1:2

58 Peter Schrittwieser 1:1

39 Fisnik Shyti 0:1

