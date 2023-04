Tore ohne Unterlass – gleichwohl nur Unentschieden

Details Freitag, 07. April 2023 23:24

FC Stattegg sah in der 1.Klasse Mitte bereits wie der sichere Sieger aus, führte zwischendurch mit 4:1 und 5:2, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 5:5 hieß es am Ende. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben. St.Radegund gab jedoch nie auf und so wird dieses Spiel noch lange in Erinnerung bleiben.

Sechs Tore in der ersten Halbzeit

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag GSV St. Radegund bereits in Front. Maximilian Gangl markierte in der dritten Minute die Führung. Nunmehr dominierte der Gastgeber für die nächsten Minuten das Spiel. Alexander Todt schob den Ball in der 18. Minute im Netz des Heimteams. Jetzt stand es 1:1. Tobias Sendlhofer witterte seine Chance und schoss den Ball aus gut 30 Metern zum 2:1 für Stattegg ein (20.). David Jutric per Kopf(22.) und Julian Gary (25.) brachten die Gäste mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Mit dem Treffer zum 2:4 in der 34. Minute machte Gangl zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu FC Stattegg war jedoch weiterhin groß. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Michael Gangl mit vier Toren

Nach dem Wechsel kamen die Gäste zu zwei weiteren Torchancen, die aber nichts einbrachten. Liam Dario Vari Karner schraubte das Ergebnis in der 61. Minute mit dem 5:2 für Stattegg in die Höhe. Vladan Nicolic verkürzte für St. Radegund später in der 73. Minute auf 3:5. Mit dem dritten Treffer von Gangl rückte GSV St. Radegund bis auf ein Tor an FC Stattegg heran (87.). Nun stand es 4:5 aus Sicht der Hausherren an diesem Freitag Nachmittag. Es folgte der Schlussakkord: Es gab einen Freistoß für St.Radegund und der Ball kommt irgendwie vor die Füße von Michael Gangl. Der zögert nicht lange ! Der Endstand in diesem denkwürdigen Spiel steht fest: es endet 5:5 nach 88 Minute ! Stattegg hatte es in der Hand, konnte die deutliche Führung nicht erhalten und so erkämpfte sich St. Radegund noch ein Unentschieden. Mit dem Schlusspfiff feierte die Heimtribüne schon einmal Ostern!

GSV St. Radegund blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Mit 58 geschossenen Toren gehört FC Stattegg offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Mitte A. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Stattegg etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte FC Stattegg.

Mit diesem Unentschieden verpasste FC Stattegg die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Stattegg den dritten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Nächster Prüfstein für St. Radegund ist die Zweitvertretung von FC Gratkorn (Samstag, 17:00 Uhr). Stattegg misst sich am selben Tag mit Graz United (16:00 Uhr).

GSV St. Radegund: Johannes Mayr, Markus Fiedler, Jakob Pscheidt, Julian Hötzl, Stefan Safron, Julian Riesel, Georg Haberhofer, Maximilian Gangl, Maximilian Descovich-Jentsch, Patrick Schinnerl (K), Christof Gruber

Ersatzspieler: Kevin Graf, Johann Kreitzireck, Michael Gangl, Jonas Pscheidt, Adrian Christopher Werschitz, Vladan Nikolic

Trainer: Markus Fiedler

Stattegg: Benjamin Schosteritsch, David Jutric, Tobias Sendlhofer, Jonah Mohr (K), Julian Gary, Alexander Todt, Tim Vorstandlechner, Alexander Lind, Mathias Wurditsch, Matthias Gsöls, Philipp Lovrecki

Ersatzspieler: Max Augustin Schosteritsch, Gabriel Wagner, Genc Buqa, Johannes Paar, Liam Dario Vari Karner, Estephane Muanda

Trainer: Darius Hosseini Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: GSV St. Radegund – FC Stattegg, 5:5 (2:4)

88 Michael Gangl 5:5

83 Maximilian Gangl 4:5

73 Vladan Nikolic 3:5

61 Liam Dario Vari Karner 2:5

34 Maximilian Gangl 2:4

25 Julian Gary 1:4

22 David Jutric 1:3

20 Tobias Sendlhofer 1:2

18 Alexander Todt 1:1

3 Maximilian Gangl 1:0

