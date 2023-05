SU Semriach überrollt Gratkorn - 10:2 des Tabellenzweiten am Freitagabend

Details Freitag, 26. Mai 2023 23:12

Einen furiosen 10:2-Heimsieg fuhr SU Semriach gegen die Zweitvertretung von FC Gratkorn ein. Semriach setzte sich standesgemäß gegen FC Gratkorn II durch. Im Hinspiel hatte Sportunion Raiffeisenbank Semriach FC Gratkorn II mit einem beeindruckenden 7:0 vom Feld gefegt. Semriach stellt weiterhin den besten Angriff der Liga.

Blitzstart nach wenigen Sekunden

Das Team von Trainer Michael Zechner legte gleich los wie die Feuerwehr. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SU Semriach bereits in Front. Kerim Erdem markierte in der ersten Minute die Führung. Parwiz Kazimi erhöhte den Vorsprung der Heimmannschaft nach 18 Minuten auf 2:0.

Mit dem 3:0 von Sebastian Ebner für Semriach war das Spiel eigentlich schon entschieden (23.). Marco Suchy gelang ein Doppelpack (27./32.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Kurz vor der Pause traf Darko Vasic für Sportunion Raiffeisenbank Semriach (41.) zum 6:0. Das halbe Dutzend war somit voll. SU Semriach dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte FC Gratkorn II bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein.

Die ersten beiden Tore der zweiten Hälfte gehörten den Gästen

Es folgten nun die besten Minuten der heute ansonsten unterlegenen Gäste. Zwei Mal musste Keeper Prucker hinter sich greifen. Leon Budimir versenkte den Ball in der 53. Minute im Netz von Semriach. Das 2:6 von FC Gratkorn II stellte Patrick Lukacs sicher (68.).

Dann begann Semriach wieder mit dem was man am Besten kann: Tore schiessen! Man baute die Führung aus, indem Erdem zwei Treffer nachlegte (78./80.).

Suchy (84.) und Kazimi (89.) brachten SU Semriach mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne und es stand 10:2. Binnen zehn Minuten hatte es somit vier Mal im Gästetor geklingelt. Suchy erzielte bereits seinen 25.Treffer in der laufenden Saison. Schiedsrichter Hirschmann pfiff schließlich das Spiel bei 10:2 ab, in dem Semriach bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde. Zwölf Tore in einem Spiel sind dann doch eher selten und zehn für ein Team davon noch seltener.

So steht es um die beiden Teams

Trotz des Sieges bleibt Sportunion Raiffeisenbank Semriach auf Platz zwei. Mit beeindruckenden 101 Treffern stellt SU Semriach den besten Angriff der 1. Klasse Mitte A. Nur viermal gab sich Semriach bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Sportunion Raiffeisenbank Semriach, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Kurz vor Saisonende steht FC Gratkorn II mit 16 Punkten auf Platz 13. 49:110 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur vier Siegen und vier Unentschieden sind sehnt man wohl schon die Sommerpause herbei. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam FC man auf insgesamt nur vier Punkte.

Die Defensivleistung von FC Gratkorn II ist für die nächste Saison ausbaufähig. Auch bei der klaren Niederlage gegen SU Semriach offenbarte FC Gratkorn II eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Nächster Prüfstein für Semriach ist auf gegnerischer Anlage die Reserve von SV Andritz AG (Sonntag, 14:30 Uhr). Tags zuvor misst sich FC Gratkorn II mit SV Tieber See Peggau II.

1. Klasse Mitte A: Sportunion Raiffeisenbank Semriach – FC Gratkorn II, 10:2 (6:0)

89 Parwiz Kazimi 10:2

84 Marco Suchy 9:2

80 Kerim Erdem 8:2

78 Kerim Erdem 7:2

68 Patrik Lukacs 6:2

53 Leon Budimir 6:1

41 Darko Vasic 6:0

32 Marco Suchy 5:0

27 Marco Suchy 4:0

23 Sebastian Ebner 3:0

18 Parwiz Kazimi 2:0

1 Kerim Erdem 1:0

Aufstellungen: Semriach SU: Matthias Prucker, Daniel Kreuzer, Marco Suchy (K), Oliver Joel Zink, Gregor Reithofer, Sebastian Ebner, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Adin Hodzic, Moritz Ebner, Kerim Erdem



Ersatzspieler: Ismar Hadzic, Christoph Reisinger, Bastian Schaeben, Christoph Linhofer



Trainer: Michael Zechner

FC Gratkorn II: Christian Jun. Ofner, Balazs Mezei, Radivoj Jacanovic, Dino Murgic, Leon Budimir, Ardit Krasniqi, Daniel Druckeschitz (K), Patrik Lukacs , BSc, Paul Kronegger, Justin Gjergji, Clinton Osawaru



Ersatzspieler: David Moskovic, Andre Krinner, Angel Iyobosa Osawaru, Raphael Senne



Trainer: Philipp Peitler

Bericht Florian Kober

