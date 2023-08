Torspektakel zwischen den Good Vibes Rein und der GSC Reserve

Details Montag, 14. August 2023 00:35

Die Reserve von TuS Good Vibes Rein und die Zweitvertretung von Grazer SC lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Führungen wechselten und man sah vor allem in der zweiten Halbzeit ein Spektakel mit jeweils drei Toren auf jeder Seite.

Früher Wechsel für die Heimmannschaft

Schon nach fünf Minuten musste Trainer Rückschloss seinen Keeper Peter Stanzenberger verletzungsbedingt vom Platz nehmen. Für ihn kam Florian Grabner in den Kasten der Reiner Reserve. Die Heimmannschaft ging in Minute 46 durch Paul Rauscher in Führung. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Tus Rein II, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.

Am Ende gewann das Team von Trainer Egger auswärts

Valentin Strommer lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor und bescherte Grazer SC II den 1:1-Ausgleich (51.). Nur acht Minuten später war die Welt für den Verteidiger wieder in Ordnung, denn erließ sich in der 59. Minute nicht zweimal bitten und verwertete persönlich zum 2:1 für Rein II. So etwas sieht man auch nicht so oft.

Den Freudenjubel von TuS Good Vibes Rein II machte Strommer zunichte, als er kurz darauf mit einem Weitschuss den Ausgleich besorgte (61.). Grazer SC II versenkte die Kugel in der 63. Minute zum 3:2. Wenige Minuten später hatte Strommer die Möglichkeit ein weiteres Tor zu erzielen, scheiterte jedoch vor Keeper Turk.

Tus Rein II traf in Minute 70 dann doch zum Ausgleich durch Paul Rauscher. Es war ein Spiel auf Messers Schneide.

Valdrin Krasniqi schoss in der 75. Minute das Tor zum 4:3 und wurde zum Matchwinner. Am Ende punktete die Grazer SC Reserve dreifach auswärts in Rein. Die Gastgeber hätten dieses Spiel nicht verlieren müssen, die Gäste nutzen die ihnen gebotenen Chancen eiskalt und starteten somit optimal in die neue Saison.

So geht es nächste Woche für beide Teams weiter

TuS Good Vibes Rein II stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei Graz United vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Grazer SC II SV Gratwein-Strassengel II.

Aufstellungen: TuS Good Vibes Rein II: Peter Stanzenberger - Tim Bezjak, Yannik Hösele (K), Valentin Strommer, Dominik Strommer, David Graf, Tobias Harrer - Rauscher Paul, Fabian Glänzer, Lukas Strohhäusl - Michael Rückschloss



Ersatzspieler: Florian Franz Grabner, Mathias Zangl, Timo Meßner, Samuel Berrer, Philipp Franz Grabner



Trainer: Thomas Rückschloss

Grazer SC: Daniel Turk - Fikret Duman (K), Nick Kostrzewa - Jakob Pichlbauer, Mario Petroczy, Simon Neumeier, Elias Kilbert, Cevat Duman, Tobias Eder - Valdrin Krasniqi, Maximilian Hofmeister



Ersatzspieler: Michael Lechner, Rifaz Bhuiyan, David Tegshee, Othmar Gottfried Matumona, Daniel Lux



Trainer: Sebastian Egger Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: TuS Good Vibes Rein II – Grazer SC II, 3:4 (1:0)

75 Valdrin Krasniqi 3:4

70 Paul Maria Christian Rauscher 3:3

63 Simon Neumeier 2:3

61 Nick Kostrzewa 2:2

59 Valentin Strommer 2:1

51 Eigentor durch Valentin Strommer 1:1

46 Paul Maria Christian Rauscher 1:0

