St. Radegund startet furios in die neue Saison

St. Radegund kam am ersten Spieltag zu einem 5:0-Sieg gegen die Reserve von Kainbach-Hönigtal. Somit begann man diese Saison mehr als erfolgreich - es entwickelt sich sehr viel Positives im Schöcklland unter dem Sportlichen Leiter Daniel Mairold und Trainer Markus Fiedler. In der nächsten Woche bei Justiz wird sich zeigen, ob man die Form gleich mitnehmen kann. Die Experten gehen davon aus.

Der Saisonstart ist geglückt, man darf von der Mannschaft vom Schöckl heuer einiges erwarten

Verhaltener Auftakt in der 1.Halbzeit

Biede Teams wirkten in den ersten Minuten der neuen Saison. Im Laufe des Spiels entwickelte sich dann jedoch eine unterhaltsame Partie, die in die Richtung einer Mannschaft abbog. In der 21. Minute ging GSV St. Radegund durch Gerd Reisinger in Führung. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber einen knappen Vorsprung herausgespielt als Schiedsrichter Fedorca zum Pausentee bat.

Im zweiten Spielabschnitt wurde es dann deutlich

Durch ein unglückliches Eigentor von Maximilian Katalina verbesserte St. Radegund den Spielstand auf 2:0 für sich (50.). In der 72. Minute legte der ehemalige Eggersdorfer Jakob Pscheidt zum 3:0 zugunsten von GSV St. Radegund nach. Patrick Schinnerl schraubte das Ergebnis in der 78. Minute mit dem 4:0 für St. Radegund in die Höhe.

Adrian Christopher Werschitz stellte schließlich in der 84. Minute den 5:0-Sieg für GSV St. Radegund sicher. Schließlich feierte St. Radegund gegen Kainbach II am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg. Nicht nur aufgrund dieser Leistung wird man die Gastgeber in dieser Saison weit oben in der Tabelle finden.

So geht es für beide Teams weiter

Am kommenden Freitag tritt GSV St. Radegund bei SV Justiz Graz an, während USV Kainbach II einen Tag später FK Austria ASV Puch Graz empfängt.

Stimme zum Spiel Daniel Mairold -Sportlicher Leiter St.Radegund "Unsere Mannschaft ging euphorisch in das erste Meisterschaftsspiel. Im Laufe der ersten Halbzeit konnten wir unsere Nervosität zum Glück ablegen und das Spiel in der zweiten Halbzeit souverän mit 5:0 gewinnen. Gratulation an unser Rudel!" Aufstellungen: GSV St. Radegund: Sven Gamper, Michael Gangl (K), Jakob Pscheidt, Julian Riesel, Georg Haberhofer, Maximilian Gangl, Christian Klammler, Patrick Schinnerl, Dominik Kristandl, Gerd Johannes Reisinger, Christof Gruber



Ersatzspieler: Markus Fiedler, Thomas Reif, Johannes Plech, Adrian Christopher Werschitz, Vladan Nikolic, Kevin Graf



Trainer: Markus Fiedler USV A-TEC OFNER KAINBACH II: Finn Storr, Benjamin Assam, Niklas Mayer, Julian Sandro Gesslbauer, Oskar Micheli, Rico Hölzl, Stefan Markus Paul Santner, Martin Stoff, Paul Stanzenberger (K), Max Hofer, Felix Frieß



Ersatzspieler: Marvin Kienzl, Michael Tatschl, Leon Cuno, Valentin Oberlach, Asadbek Aktamov, Maximilian Katalina



Trainer: Mag. (FH) Clemens Ticar

Bericht Florian Kober, Foto GSV

1. Klasse Mitte A: GSV St. Radegund – USV A-TEC OFNER Kainbach II, 5:0 (1:0)

84 Adrian Christopher Werschitz 5:0

78 Patrick Schinnerl 4:0

72 Jakob Pscheidt 3:0

50 Eigentor durch Maximilian Katalina 2:0

21 Gerd Johannes Reisinger 1:0

