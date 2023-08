Stattegg siegt zweistellig - Gast überrollt die Gratkorn Reserve

Details Sonntag, 20. August 2023 12:34

Die Reserve von FC Gratkorn hatte zwar ein paar Chancen gegen den FC Stattegg, wurde jedoch überrollt und verlor mit 0:13. Stattegg führt nun die Tabelle an und auch die besten vier Torschützen der Liga werden von dem Verein aus dem Grazer Norden gestellt.

Man schließt an die Feiern, hier in der Saison 22/23 an und lacht nun von der Tabellenspitze

Der Torreigen begann nach wenigen Sekunden

Alexander Todt traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von FC Stattegg perfekt (1./8.). Den zweiten Treffer erzielte er mit einem sicher verwandelten Elfmeter. Es waren somit keine zehn Minuten gespielt, da nahm das Unglück für die Gastgeber seinen Lauf.

In der 22. Minute legte Jonah Mohr zum 3:0 zugunsten des Gasts nach. Die Gastgeber bäumten sich aber noch einmal auf, jedoch traf Krasniqi nur die Stange - nichts war es mit dem Anschlusstreffer.

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Jan Petek den Vorsprung des Spitzenreiters auf 4:0 (43.). Stattegg dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine als Schiedsrichter Temmel zur Pause pfiff

In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein echtes Debakel für die Gastgeber

Das 5:0 für FC Stattegg stellte Petek sicher. In der 50. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. FC Stattegg baute den Vorsprung in der 58. Minute aus. Für das 8:0 und 9:0 war Todt verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (64./71.). Petek schraubte das Ergebnis in der 77. Minute mit dem 10:0 für Stattegg in die Höhe. Mathias Wurditsch überwand den gegnerischen Schlussmann zum 11:0 für FC Stattegg (81.). Schließlich war auch der Torrausch von Stattegg vorbei und FC Gratkorn II in alle Einzelteile zerlegt.

So geht es für die beiden Teams in der nächsten Woche weiter

Der FC Stattegg will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. FC Gratkorn II tritt am kommenden Samstag bei der Zweitvertretung von SV Tieber See Peggau an, Stattegg empfängt am selben Tag Grazer SC II.

Aufstellungen:

FC Gratkorn II: Andreas Grossegger, Laurenz Reisner, Dino Murgic (K), Andre Krinner, Sabri Rexhepi, Ardit Krasniqi, Aldin Husetovic, Fabian Trojer, Florian Felix Maier, Sebastian Schauzer, Nicolas Bärnthaler



Ersatzspieler: Christian Jun. Ofner, Martin Druckeschitz, David Moskovic, Mykyta Levchenko, Moritz Günther, Daniel Kogler



Trainer: Philipp Peitler

Stattegg: Benjamin Schosteritsch, Tobias Sendlhofer, Jonah Mohr (K), Alexander Todt, Tim Vorstandlechner, Alexander Lind, Thomas Weiss, Mathias Wurditsch, Matthias Gsöls, Philipp Lovrecki, Jan Petek



Ersatzspieler: Simon Potzinger, Gabriel Wagner, Paul Sterrer, Florian Stelzer, Paul Saurugger



Trainer: Darius Hosseini Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: FC Gratkorn II – FC Stattegg, 0:13 (0:4)

89 Jan Petek 0:13

85 Matthias Gsoels 0:12

81 Mathias Wurditsch 0:11

77 Jan Petek 0:10

71 Alexander Todt 0:9

64 Alexander Todt 0:8

59 Matthias Gsoels 0:7

58 Matthias Gsoels 0:6

50 Jan Petek 0:5

43 Jan Petek 0:4

22 Jonah Mohr 0:3

8 Alexander Todt 0:2

1 Alexander Todt 0:1

