Michael Gangl bestreitet sein 200. Spiel und St.Radegund ist weiterhin unbesiegt

Details Montag, 28. August 2023 17:56

Die Zweitvertretung von SU Hitzendorf hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging der Gast kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 0:4 gegen GSV St. Radegund. St.Radegund bleibt weiter in der Spur - einen Sieg und ein Unentschieden hatte man vor der Partie erreicht.

Michael Gangl wurde vor dem Spiel geehrt - der Kapitän bestritt sein 200.Spiel für den GSV St.Radegund

Traumstart für die Gastgeber - nach vier Minuten führte das Team von Markus Fiedler

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag St. Radegund bereits in Front. Markus Fiedler markierte in der vierten Minute die Führung. Stefan Safron trug sich in der 36. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit der Führung für GSV St. Radegund ging es in die Halbzeitpause, als Schiedsrichter Temmel bei hochsommerlichen Temperaturen und vor 120 Zuschauern zur Pause pfiff.

Kurz nach der Pause war die Messe gelesen - der Gastgeber führte mit 3:0

Gerd Johannes Reisinger brachte die Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (48.). Maximilian Descovich-Jentsch besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für St. Radegund (72.). Letztlich kam GSV St. Radegund gegen Hitzendorf II zu einem verdienten 4:0-Sieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

St. Radegund machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem dritten Platz. Man kann von einem erfolgreichen Saisonstart für das Team aus dem Schöcklland sprechen.

Den Blick aufs Klassement wird man bei SU Hitzendorf II – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist Hitzendorf II abgerutscht und steht aktuell nur auf dem zwölften Rang mit einem erreichten Punkt.

Am kommenden Samstag trifft GSV St. Radegund auf die Reserve von SV MM Frohnleiten, SU Hitzendorf II spielt am selben Tag gegen FK Austria ASV Puch Graz. Für beide Teams stehen somit schwere Aufgaben an. Beide Gegner haben zusammen gerade eine Niederlage in der Saison erleiden müssen.

GSV St. Radegund: Johannes Mayr, Markus Fiedler, Michael Gangl (K), Jakob Pscheidt, Stefan Safron, Georg Haberhofer, Maximilian Descovich-Jentsch, Christian Klammler, Dominik Kristandl, Gerd Johannes Reisinger, Johannes Plech



Ersatzspieler: Sven Gamper, Julian Riesel, Jonas Pscheidt, Adrian Christopher Werschitz, Vladan Nikolic, Christof Gruber



Trainer: Markus Fiedler

Hitzendorf: Laurin Gadler - Stefan Reicher, Thomas Friedl, Lukas Lackner - Paul Suppan, Leon Glehr (K), Julian Paierl, Lukas Mauerhofer - Noa Rahofer, Patrick Kirchengast, Yannick Reisinger



Ersatzspieler: Dorian Herunter, Markus Loibner, Julian Hochstrasser, Moritz Assion, Laurenz Kogler



Trainer: Mario Mohapp Bericht Florian Kober Foto - St.Radegund

1. Klasse Mitte A: GSV St. Radegund – SU Hitzendorf II, 4:0 (2:0)

72 Maximilian Descovich-Jentsch 4:0

48 Gerd Johannes Reisinger 3:0

36 Stefan Safron 2:0

4 Markus Fiedler 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.