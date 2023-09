Spiel mit ungewöhnlicher Torfolge und einem Eigentor in der Schlussphase

Details Sonntag, 03. September 2023 22:11

In einem aufgrund der Torfolge mitreißenden Fußballspiel der 1. Klasse Mitte A trafen die Mannschaften SU Hitzendorf II und FK Austria ASV Puch Graz aufeinander. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

2:0 Führung der Gäste und es sah nach einem Auswärtssieg aus

Das Spiel begann mit dem Anpfiff durch den routinierten Schiedsrichter Karl-Anton Kritschey und es dauerte nicht lange, bis die Gäste aus Puch Graz die Führung übernahmen. In der 7. Minute erzielte Idris Ahmad Azizi das erste Tor für FK Austria ASV Puch Graz, gefolgt von einem weiteren Treffer von Marcel Marterer in der 32. Minute.

Das Spiel schien ganz klar in Richtung der Mannschaft von Trainer Jürgen Egger zu laufen. Damit stand es zur Halbzeitpause 2:0 zugunsten der Gäste.

In der zweiten Halbzeit fielen dann vier weitere Tore

Die zweite Halbzeit begann, und die Heimmannschaft, SU Hitzendorf II, zeigte Kampfgeist. In der 51. Minute erzielte Laurenz Kogler ein Tor und verkürzte den Rückstand auf 1:2. Nur zwei Minuten später, in der 53. Minute, traf Kogler erneut und brachte Hitzendorf II auf ein verdientes 2:2-Unentschieden. Verdient schon alleine deshalb weil man einfach nicht aufgeben wollte und sich gegen die Niederlage stemmte.

Das Spiel wurde intensiver, und in der 63. Minute sah Azezullah Rahimi von FK Austria ASV Puch Graz die gelbe Karte. Doch die Spannung ließ nicht nach, und in der 65. Minute erzielte Moritz Gutjahr für SU Hitzendorf II das 3:2, womit die Heimmannschaft erstmals in Führung ging. Man hatte also tatsächlich binnen einer Viertelstunde das Spiel gedreht.

Die fairen Aspekte des Spiels wurden durch die Tatsache unterstrichen, dass es im ganzen Spiel nur zwei gelbe Karten gab. Leon Glehr von Sportunion Hitzendorf sah in der 77. Minute die gelbe Karte - das war es dann in diesem Bereich.

Das Spiel schien sich mit einem Heimsieg dem Ende zu nähern, als in der 85. Minute ein unglückliches Eigentor von Patrick Kirchengast von SU Hitzendorf II den Ausgleich zum 3:3 herbeiführte. Ein bitterer Moment für die Heimmannschaft.

Trotz aller Bemühungen beider Mannschaften in den Schlussminuten blieb der Spielstand unverändert, und die Partie endete mit einem doch irgendwie spektakulären 3:3-Unentschieden.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

In der Defensivabteilung von Hitzendorf II knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Tabellenkeller steckt. Vier Spiele und noch kein Sieg: SU Hitzendorf II wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Bei Austria Puch präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Trotz eines gewonnenen Punktes fiel FK Austria ASV Puch Graz in der Tabelle auf Platz sechs. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Austria ASV Puch bei.

Aber wie wir alle wissen, ist die Saison ja noch lange.

Kommenden Samstag (17:00 Uhr) tritt Hitzendorf II bei der Reserve von TuS Good Vibes Rein an, schon einen Tag vorher muss Austria Puch seine Hausaufgaben bei SV MM Frohnleiten II erledigen.

Hitzendorf: Laurin Gadler - Dorian Herunter, Paul Suppan, Thomas Friedl, Stefan Reicher - Markus Loibner, Leon Glehr (K), Lukas Mauerhofer, Laurenz Kogler - Patrick Kirchengast, Moritz Gutjahr



Ersatzspieler: Georg Riegler, Noa Rahofer, Christoph Bogusch, Alexander Hacker, Julian Hochstrasser



Trainer: Mario Mohapp

Austria Asv Puch Fk: Christopher Schön - Shahir Ahmad Azizi, Azezullah Rahimi, Manuel Reiss, Dietmar Heinrich, Stefan Frühwirth (K) - Karim Ahmed Shafei, Angelo Brecl - Idris Ahmad Azizi, Marcel Marterer, Daniel Culafic



Ersatzspieler: Borisz Komatina, Pierre Zorec, Alexander Moser, Siegfried Heinrich



Trainer: Jürgen Egger Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: SU Hitzendorf II – FK Austria ASV Puch Graz, 3:3 (0:2)

85 Eigentor durch Patrick Kirchengast 3:3

65 Moritz Gutjahr 3:2

53 Laurenz Kogler 2:2

51 Laurenz Kogler 1:2

32 Marcel Marterer 0:2

7 Idris Ahmad Azizi 0:1

