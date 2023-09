Mohamed Hassan als Matchwinner bei GSC Reserve gegen Graz United

Details Samstag, 09. September 2023 23:14

Graz United trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen die Reserve von Grazer SC davon. Einen packenden Auftritt legte Graz United dabei jedoch nicht hin. Aber das muss ja auch nicht sein, wenn man stattdessen momentan so erfolgreich ist wie das Team von Trainer Ibrahim Bingöl.

Nach wenigen Minuten führte der Gast schon

Es war die siebente Minute, als Mohamed Hassan nach einem Konter vor 100 Fans einen Treffer für die Gäste sicherstellte. Nach den ersten zwanzig Minuten war Graz United die bessere Mannschaft aus dem Feld. Kurze Zeit später sah man dann die beste Chance für die Heimmannschaft durch Elias Kilbert, der den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnte.

Nach der Pause fielen keine Tore mehr

Die zwei größten Chancen boten sich zunächst in der 51.Minute für die Gastgeber durch Valdrin Krasniqi und kurze Zeit später dann für die Gäste durch Mohamed Hassan. Beide Spieler konnten in ausgezeichneter Position den Ball nicht ins Tor befördern.

Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen weist Grazer SC II eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht das Heimteam im Mittelfeld der Tabelle. Gegen Graz United kassierte man nun die zweite Niederlage in Serie.

In dieser Saison sammelte Graz United bisher vier Siege und kassierte eine Niederlage. Mit vier Siegen in Folge ist Graz United so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Graz United setzte sich mit diesem Sieg von Grazer SC II ab und nimmt nun mit zwölf Punkten den zweiten Rang ein, während Grazer SC II weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Während Grazer SC II am nächsten Samstag (17:00 Uhr) bei der Zweitvertretung von USV A-TEC OFNER Kainbach gastiert, duelliert sich Graz United am gleichen Tag mit FC Gratkorn II.

Grazer SC: Daniel Turk - Nick Kostrzewa, Fikret Duman (K), Muamer Causevic - Simon Neumeier, Rifaz Bhuiyan, Elias Kilbert, Nico Meyer - Valdrin Krasniqi, Vlad Costea, Maximilian Hofmeister



Ersatzspieler: David Tegshee, Samuel Haneder, Valentin Luxner, Othmar Gottfried Matumona, Moritz Kailbauer



Trainer: Harald Käfer

Graz United: Sasa Anciger - Serhat Turan, Ardian Bajrami, Dogukan Mercan, Ismail Telci - Herolind Ademaj, Zeid Sediki, Mohamed Hassan, Oguzhan Taskiran, Ibragim Zuchaev (K) - Benjamin Haljimaj



Ersatzspieler: Meriton Ali Osmanaj, Yusuf Demirarslan, Abdulrahman Rwidan, Leotrim Zeqiri, Fuat Sener, Berat Günes



Trainer: Ibrahim Bingöl Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Grazer SC II – Graz United, 0:1 (0:1)

7 Mohamed Hassan 0:1

