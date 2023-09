GSV St. Radegund triumphiert in torreichem Duell gegen SV Tieber See Peggau II

Details Montag, 11. September 2023 20:42

Die Zuschauer erlebten ein wahres Fußballspektakel, als der GSV St. Radegund auf den SV Tieber See Peggau II traf. Das Spiel endete mit einem souveränen 6:2-Sieg für die Gastgeber, die damit ihre starke Form in der laufenden Saison unter Beweis stellten. Man hat nun drei Spiele in Folge gewonnen.

Nach neun Minuten führte die junge Mannschaft von Trainer Jürgen Leindl

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Niklas Paul Pitter von SV Tieber See Peggau II in der 9. Minute einen eindrucksvollen Treffer erzielte und seine Mannschaft in Führung brachte. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten, als Maximilian Gangl in der 14. Minute den Ausgleichstreffer für den GSV St. Radegund markierte.

Markus Fiedler trug sich in der 26. Minute in die Torschützenliste ein und brachte seine Mannschaft in Führung, somit war der Schock einmal verdaut und der Favorit hatte das Spiel gedreht. Markus Fiedler traf in der Nachspielzeit der 1.Halbzeit und so endete die erste Halbzeit mit einem Pausenstand von 3:1.

Wenige Sekunden nach Spielbeginn der zweiten Halbzeit traf Fiedler erneut

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Tor von Markus Fiedler, der somit einen Dreierpack schnürte.

Trotz des Rückstands zeigte der SV Tieber See Peggau II Kampfgeist und verkürzte in der 50. Minute durch Nico Schabauer auf 2:4. Doch die Gastgeber ließen nicht nach und erhöhten ihren Vorsprung mit einem Tor von Johannes Plech in der 64. Minute auf 5:2.

Der Schlusspunkt des Spiels wurde von Stefan Safron gesetzt, der in der 76. Minute zum 6:2 für den GSV St. Radegund traf. Mit diesem Sieg untermauerte der GSV St. Radegund seine starke Position in der Tabelle, während der SV Tieber See Peggau II weiterhin um den Anschluss kämpft. Das Spiel bot den Zuschauern unterhaltsamen Fußball und bestätigte die Ambitionen des GSV St. Radegund, in dieser Saison erfolgreich zu sein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der GSV St. Radegund hat in dieser Saison bereits 20 Tore erzielt und steht mit 13 Punkten aus fünf Spielen auf dem zweiten Platz. Die Mannschaft bleibt weiterhin ungeschlagen und hat vier Siege sowie ein Unentschieden auf ihrem Konto.

Der SV Tieber See Peggau II hingegen findet sich nach dieser Niederlage auf dem neunten Tabellenplatz wieder. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen steht noch Arbeit bevor, um sich in der Liga weiter nach oben zu arbeiten. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist GSV St. Radegund zur Zweitvertretung von SV Andritz AG, am gleichen Tag begrüßt SV Tieber See Peggau II FK Austria ASV Puch Graz vor heimischem Publikum.

Stimme zum Spiel

Markus Fiedler - Trainer St.Radegund

"Leider wieder etwas verschlafen in die Partie gestartet und in Rückstand geraten. Danach haben wir aber begonnen Fußball zu spielen und uns viele Torchancen erarbeitet. Ich denke das Ergebnis geht so okay. Kompliment aber auch an die Peggauer, das ist wie erwartet eine gute junge Truppe."

GSV St. Radegund: Kevin Graf, Markus Fiedler, Michael Gangl (K), Jakob Pscheidt, Julian Hötzl, Stefan Safron, Maximilian Gangl, Maximilian Descovich-Jentsch, Gerd Johannes Reisinger, Christof Gruber, Johannes Plech



Ersatzspieler: Johannes Mayr, Kilian Weisl , BSc, Julius Kotthoff, Thomas Reif, Adrian Christopher Werschitz, Vladan Nikolic



Trainer: Markus Fiedler

SV Tieber See Peggau II: Johannes Pfandl - Sameh El Sakka, Nick Haberl - Fabio Hörzer, Philipp Wartinger (K), Michael Zöhrer, Jan - michael Pitter, Florian Ablasser, Niklas Paul Pitter, Elias Salomon, Felix Handl -



Ersatzspieler: Luca Scherr, Martin Winkler, Klym Piatetskyi, Nico Schabauer, Simon Handl



Trainer: Jürgen Leindl Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: GSV St. Radegund – SV Tieber See Peggau II, 6:2 (3:1)

76 Stefan Safron 6:2

64 Johannes Plech 5:2

50 Nico Schabauer 4:2

47 Markus Fiedler 4:1

46 Markus Fiedler 3:1

26 Markus Fiedler 2:1

14 Maximilian Gangl 1:1

9 Niklas Paul Pitter 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.