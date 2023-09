Graz United erfolgsverwöhnt - 8:1 und auf der Erfolgsspur

Details Samstag, 16. September 2023 21:03

Graz United hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und der Reserve von FC Gratkorn das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 8:1 für Graz United. Graz United ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Gratkorn II einen klaren Erfolg. Graz United ist die Mannschaft der Stunde in der Liga.

Mohamed Hassan ist die aktuelle Tormaschine der 1.Klasse Mitte

Ibragim Zuchaev traf vor 110 Zuschauern nach fünf Minuten zur Führung für Graz United. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Mohamed Hassan schnürte einen Hattrrick (11./45 ,Nachspielzeit.), sodass der Gast fortan mit 4:0 führte. Graz United hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Die Gäste hatten in dieser ersten Halbzeit wahrlich alles im Griff und so war der Vorsprung für das Team von Trainer Ibrahim Bingöl auch absolut gerechtfertigt

Sechs Minuten nach der Pause legte Hassan einen weiteren Treffer nach

Nach 51.Minuten stand es dann 5:0 - der Torjäger hatte tatsächlich vier Tore in Folge gemacht. Ardian Bajrami überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 für Graz United (57.). Justin Gjergji versenkte den Ball in der 66. Minute im Netz von Graz United - das war dann der Ehrentreffer.

Innerhalb weniger Minuten trafen Herolind Ademaj (70.) und Benjamin Haljimaj (73.). Damit bewies Graz United nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Schlussendlich setzte sich Graz United mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Durch diese Niederlage fällt FC Gratkorn II in der Tabelle auf Platz sieben zurück. In der Defensive drückt der Schuh bei der Heimmannschaft, was in den 28 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. In dieser Saison sammelte FC Gratkorn II bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Graz United hat nach dem souveränen Erfolg über FC Gratkorn II weiter die zweite Tabellenposition inne. Nur einmal gab sich Graz United bisher geschlagen. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Graz United zu besiegen. Man darf die Mannschaft zu den Aspiranten um den Aufstieg in die Gebietsliga bezeichnen.

Am nächsten Sonntag (16:00 Uhr) reist FC Gratkorn II zu GSV St. Radegund, gleichzeitig begrüßt Graz United die Zweitvertretung von USV A-TEC OFNER Kainbach auf heimischer Anlage.

FC Gratkorn II: Andreas Grossegger, Martin Druckeschitz, Dino Murgic (K), Justin Gjergji, Aldin Husetovic, Mustafa Mohammadi, Daniel Druckeschitz, Florian Felix Maier, Veron Buqa, Japhet Leutchie, Nicolas Bärnthaler



Ersatzspieler: Christian Jun. Ofner, Andre Krinner, Sabri Rexhepi, Sebastian Schauzer, Moritz Günther, Laurenz Reisner



Trainer: Philipp Peitler

Graz United: Eldin Hodzic - Fuat Sener, Dogukan Mercan, Ibragim Zuchaev (K), Serhat Turan - Herolind Ademaj, Zeid Sediki, Mohamed Hassan, Ardian Bajrami, Oguzhan Taskiran - Benjamin Haljimaj



Ersatzspieler: Ismail Telci, Meriton Ali Osmanaj, Leotrim Zeqiri, Abdulrahman Rwidan, Leotrim Salihu



Trainer: Ibrahim Bingöl Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: FC Gratkorn II – Graz United, 1:8 (0:4)

73 Benjamin Haljimaj 1:8

70 Herolind Ademaj 1:7

66 Justin Gjergji 1:6

57 Ardian Bajrami 0:6

51 Mohamed Hassan 0:5

48 Mohamed Hassan 0:4

45 Mohamed Hassan 0:3

11 Mohamed Hassan 0:2

5 Ibragim Zuchaev 0:1

