Am Ende macht Buqa für Gratkorn alles klar - neun Tore bei Gratkorn-Kainbach Reserven

Details Samstag, 30. September 2023 22:34

Die Reserve von FC Gratkorn und die Zweitvertretung von USV A-TEC OFNER Kainbach lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Erst in der 84.Minute war dieses Torspektakel entschieden.

Zur Pause stand es 2:2 - alles offen für die zweite Hälfte

Das erste Tor des Spiels ging an FC Gratkorn II. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Kainbach-Hönigtal II, denn Unglücksrabe Nepomuk Eichholzer beförderte den Ball ins eigene Netz (20.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Robin Moroder den Ausgleich (26.). Daniel Druckeschitz versenkte die Kugel zum 2:1 (30.). Das 2:2 von Kainbach II stellte Marvin Kienzl per Elfmeter sicher (39.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Weitere Elfer nach der Pause und ein 5:4 als Endstand

FC Gratkorn II traf durch Aldin Husetovic zum 3:2 mit einem gezielten Schuss flach in die Ecke (49.). In der 67. Minute war Kienzl mit dem Ausgleich per Elfmeter zum 3:3 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Dann gab es erneut einen Elfmeter.

FC Gratkorn II markierte das 4:3 durch Aldin Husetovic - erneut per Elfmeter (70.). Für das 4:4 von USV A-TEC OFNER Kainbach II zeichnete Moroder verantwortlich (79.). Veron Buqa traf zum 5:4 mit einem platzierten TReffer zugunsten von FC Gratkorn II (84.). Das war nicht nur die erneute Führung, sondern auch der Endstand in diesem torreichen Duell.

Letzten Endes ging FC Gratkorn II im Duell mit Kainbach-Hönigtal II als Sieger hervor.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

FC Gratkorn II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sieben. Die Stärke von FC Gratkorn liegt in der Offensive – mit insgesamt 22 erzielten Treffern. In dieser Saison sammelte FC Gratkorn II bisher vier Siege und kassierte vier Niederlagen. FC Gratkorn II befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Bei Kainbach II präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (26). Der Gast holte auswärts bisher nur drei Zähler. Durch diese Niederlage fällt USV A-TEC OFNER Kainbach II in der Tabelle auf Platz neun zurück. Kainbach rutschte weiter ab und bleibt nun auch im vierten Spiel in Folge ohne Dreier.

Am nächsten Samstag (15:00 Uhr) reist FC Gratkorn II zu FK Austria ASV Puch Graz, am gleichen Tag begrüßt USV A-TEC OFNER Kainbach II SV Eyeshaker Justiz Graz vor heimischem Publikum.

FC Gratkorn II: Christian Jun. Ofner, Dino Murgic (K), Andre Krinner, Justin Gjergji, Ardit Krasniqi, Mykyta Levchenko, Aldin Husetovic, Daniel Druckeschitz, Florian Felix Maier, Veron Buqa, Japhet Leutchie



Ersatzspieler: Daniel Kogler, Sabri Rexhepi, Laurenz Reisner, Moritz Günther, Nicolas Bärnthaler



Trainer: Philipp Peitler

USV A-TEC OFNER KAINBACH II: Finn Storr, Marco Lalagas, Luca Wiener-Pucher, Benjamin Assam, Nico Stoff, Marvin Kienzl, Robin Moroder, Martin Stoff, Andreas Pail, Paul Stanzenberger, Nepomuk Eichholzer (K)



Ersatzspieler: Leonhard Carl Winter, Dominik Neubauer, Felix Frieß, Max Hofer, Maximilian Katalina



Trainer: Mag. (FH) Clemens Ticar Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: FC Gratkorn II – USV A-TEC OFNER Kainbach II, 5:4 (2:2)

84 Veron Buqa 5:4

79 Robin Moroder 4:4

70 Aldin Husetovic 4:3

67 Marvin Kienzl 3:3

49 Aldin Husetovic 3:2

39 Marvin Kienzl 2:2

30 Daniel Druckeschitz 2:1

26 Robin Moroder 1:1

20 Eigentor durch Nepomuk Eichholzer 1:0

