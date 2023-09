Last-Minute-Held Ademaj schlägt zu - Sieg in der 89.Minute für Graz United

Details Sonntag, 24. September 2023 22:27

Graz United trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen die Zweitvertretung von Kainbach-Hönigtal davon. Das Team von Trainer Ibrahim Bingöl hält nach diesem Sieg bei sechs Siegen aus sieben Spielen.

Dardan Shabanhaxhaj (früher Sturm Graz, jetzt Mura) gehört neben Trainer Ibrahim Bingöl zur großen Familie von Graz United

Graz United ist erfolgreich in die Saison gestartet und möchte aufsteigen

Vor 120 Zuschauern mühten sich beide Teams in der ersten Halbzeit, es kam jedoch noch nichts Zählbares unter dem Strich dabei heraus. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Die spielentscheidende Rolle nahm Stürmer Herolind Ademaj ein, der kurz vor knapp für Graz United zum Führungstreffer bereitstand (89.). Am Schluss gewann Graz United gegen Kainbach ein weiters Spiel in der Herbstrunde.

So steht es um die beiden Teams

Graz United bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Gastgeber. Insgesamt erst siebenmal gelang es dem Gegner, Graz United zu überlisten. Nur einmal gab sich Graz United bisher geschlagen.

Durch diese Niederlage fällt USV A-TEC OFNER Kainbach II in der Tabelle auf Platz sieben zurück.

Mit insgesamt 18 Zählern befindet sich Graz United voll in der Spur. Die Formkurve von Kainbach-Hönigtal II dagegen zeigt momentan leicht nach unten.

Am kommenden Freitag trifft Graz United auf SV Eyeshaker Justiz Graz, Kainbach II spielt tags darauf gegen die Reserve von FC Gratkorn.

Stimme zum Spiel

Ibrahim Bingöl - Trainer Graz United

"Es ist kein Zufall, dass wir in dieser Saison vorne mit dabei sind. Das haben wir in den letzten Spielen mit unserem Spielsystem und unseren Qualitäten von hinten bis nach vorne bewiesen. Wir werden von Woche zu Woche besser und das wollen wir gegen Justiz weiter zeigen. Wir unterschätzen niemanden in dieser Liga und gehen in jedes Spiel mit vollem Fokus auf dem Feld. Ich schätze mich glücklich, dass ich diese Mannschaft trainieren darf.

Graz United: Eldin Hodzic - Serhat Turan, Fuat Sener, Dogukan Mercan, Ibragim Zuchaev (K) - Ismail Telci, Herolind Ademaj, Meriton Ali Osmanaj, Mohamed Hassan, Ardian Bajrami - Benjamin Haljimaj



Ersatzspieler: Leotrim Zeqiri, Gilbert Anane, Halil Kilic, Yusuf Demirarslan, Elmin Arslanovic, Sachab Temirbulatov



Trainer: Ibrahim Bingöl

USV A-TEC OFNER KAINBACH II: Rico Hölzl, Marco Lalagas, Luca Wiener-Pucher, Fabian Rittstieg, Marvin Kienzl, Robin Moroder, Niklas Mayer, Paul Stanzenberger, Nepomuk Eichholzer (K), Asadbek Aktamov, Maximilian Katalina



Ersatzspieler: Elias Pichler, Paul Skofitsch, Maximilian Friedl, Felix Frieß, Andreas Pail, Max Hofer



Trainer: Clemens Ticar Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Graz United – USV A-TEC OFNER Kainbach II, 1:0 (0:0)

89 Herolind Ademaj 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.