Kainbach-Hönigtal Reserve siegt bei einem Torfestival

Mit einer 2:4-Niederlage im Gepäck ging es für SV Eyeshaker Justiz Graz vom Auswärtsmatch bei der Reserve von USV A-TEC OFNER Kainbach in Richtung Heimat. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich die Kainbach-Hönigtal Reserve die Nase vorn.

SV Justiz Graz geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Julian Gesslbauer das schnelle 1:0 für Kainbach nach perfektem Zuspiel erzielte. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Michael Tatschl das 2:0 nach (43.).

Tor, Toor, Tooor für USV A-TEC OFNER Kainbach II zum 2:0 super Kombination durch Gesslbauer und Tatschl, dann war es ein leichtes Spiel für Tatschl den Ball ins Tor zu befördern _patrick_x, Ticker-Reporter

Mit der Führung für USV A-TEC OFNER Kainbach II ging es in die Kabine.

Eine Minute nach der Pause stand es 3:0 - die Messe war gelesen

Martin Stoff legte in der 46. Minute zum 3:0 für das Heimteam nach. Paul Stanzenberger schraubte das Ergebnis in der 73. Minute mit dem 4:0 für Kainbach nach Zuspiel von Nepomuk Eichholzerin die Höhe.

Christoph Moser beförderte das Leder nach Unstimmigkeiten in der Kainbacher Abwehr zum 1:4 von SV Eyeshaker Justiz Graz über die Linie (77.). Kurz vor Ultimo war noch Marko Anusic zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Gasts verantwortlich (81.). Schlussendlich verbuchte Kainbach gegen SV Justiz Graz einen überzeugenden und verdienten Heimerfolg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Bei USV A-TEC OFNER Kainbach II präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Kainbach-Hönigtal klettert durch diesen Sieg in der Tabelle. In dieser Saison sammelte USV A-TEC OFNER Kainbach II bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen.

SV Eyeshaker Justiz Graz holte auswärts bisher drei Zähler. In der Defensivabteilung von SV Justiz Graz knirscht es ebenso gewaltig, was 23 Gegentore beweisen. Aber auch diese Offensive ist mit 24 Toren in Form. Mit nun schon vier Niederlagen, drei Siege und einem Unentschieden steht man in der unteren Häfte der Tabelle.

Nächster Prüfstein für Kainbach/H. II ist die Zweitvertretung von SU Hitzendorf (Samstag, 18:30 Uhr). SV Eyeshaker Justiz Graz misst sich am selben Tag mit FC Gratkorn II (16:30 Uhr).

USV A-TEC OFNER KAINBACH II: Finn Storr, Marco Lalagas, Luca Wiener-Pucher, Julian Sandro Gesslbauer, Marvin Kienzl, Martin Stoff, Michael Tatschl, Lenard Schoberl, Andreas Pail, Paul Stanzenberger, Nepomuk Eichholzer (K)



Ersatzspieler: Alexander Herzog, Rico Hölzl, Max Hofer, Asadbek Aktamov, Felix Frieß, Maximilian Katalina



Trainer: Clemens Ticar

SV EYESHAKER Justiz Graz: Matthias Schweighofer - Christopher Krammer, Marko Anusic - Franz Hartmann, Florian Pitner, Julian Sommerauer - Mag. David Mayer, Daniel Simunovic, Felix Pelz, Bernhard Huttmann (K), Christoph Moser



Ersatzspieler: Benjamin Wieser, Jerko Buric, Niklas Schmauks, Jakob Seidler, Ali Sarica, Wolfgang Wieser



Trainer: Jürgen Rossmann Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: USV A-TEC OFNER Kainbach II – SV Eyeshaker Justiz Graz, 4:2 (2:0)

81 Marko Anusic 4:2

77 Christoph Moser 4:1

73 Paul Stanzenberger 4:0

46 Martin Stoff 3:0

43 Michael Tatschl 2:0

10 Julian Sandro Gesslbauer 1:0

