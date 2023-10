St. Radegund nicht zu stoppen - zehntes Spiel, keine Niederlage

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 14:30

GSV St. Radegund erteilte der Zweitvertretung von SV Gratwein-Strassengel am Ende eine Lehrstunde und gewann mit 7:2. Die Überraschung blieb aus: Gegen St.Radegund kassierte die Wolbart-Truppe eine deutliche Niederlage. Dies obwohl die Gäste sogar führten.

Die Gastgeber haben in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren

Früher Rückstand für die Gastgeber und Torwart-Wechsel

Die erste Chance im Spiel hatte der Gast nach zehn Minuten, jedoch konnte Johannes Mayr im Tor der Gastgeber diese Möglichkeit vernichten. Die Gäste versteckten sich nicht und kamen in der Folge zur Führung. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Raphael Krenn sein Team in der 22. Minute.

Gratwein-Straßenge bejubelte noch dieses Erfolgserlebnis, als Julian Riesel schon für den Ausgleich sorgte (26.). Die Hintermannschaft von Trainer Wolbart wirkte in dieser Situation unglücklich. Es kam in der Folge so oft wie in dieser Saison. Das Team von Markus Fiedler übernahm das Kommando.

Kevin Graf wurde nun für den verletzten Keeper Mayr eingewechselt. Jakob Pscheidt stellte die Weichen für GSV St. Radegund auf Sieg, als er in Minute 35 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause behielt das Heimteam die Nase knapp vorn.

Elfer in der 53.Minute und dann überrollte St.Radegund den Gast

Das 3:1 für den Tabellenprimus stellte Riesel per Nachschuss des Elfer sicher. In der 53. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Doppelpack für St. Radegund: Nach seinem ersten Tor (64.) markierte Adrian Christopher Werschitz wenig später seinen zweiten Treffer (65.).

Krenn verkürzte für SV Gratwein-Strassengel II später in der 74. Minute auf 2:5. Markus Fiedler beseitigte mit seinen Toren (79./81.) die letzten Zweifel am Sieg von GSV St. Radegund-nun tsnade es 7:2. Am Ende kam St. Radegund gegen Gratwein-Straßengel II zu einem verdienten Sieg.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Wer soll GSV St. Radegund noch stoppen? St. Radegund verbuchte gegen Gratwein-Straßenge die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Mitte A weiter an. Erfolgsgarant von GSV St. Radegund ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 44 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. GSV St. Radegund bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat St. Radegund neun Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. GSV St. Radegund scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

SV Gratwein-Strassengel II befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen St. Radegund weiter in Nöten. In der Verteidigung von Gratwein-Straßengel II stimmt es in dieser Sasion ganz und gar nicht: 41 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. SV Gratwein-Strassengel II baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für GSV St. Radegund ist FC Stattegg (Samstag, 15:30 Uhr). Gratwein-Straßengel II misst sich am selben Tag mit FK Austria ASV Puch Graz (14:45 Uhr).

GSV St. Radegund: Johannes Mayr, Johannes Plech, Gerd Johannes Reisinger, Jakob Pscheidt, Stefan Safron, Julian Riesel, Georg Haberhofer, Christian Klammler (K), Dominik Kristandl, Julius Kotthoff, Christof Gruber



Ersatzspieler: Markus Fiedler, Kevin Graf, Kevin Platzer, Maximilian Descovich-Jentsch, Adrian Christopher Werschitz, Vladan Nikolic



Trainer: Markus Fiedler

SV Gratwein-Straßengel II: Emil Preis - Niklas Gössler, Lukas Rechberger, Armin Behlic, Marin Cavarusic, Clemens Traussnigg - Samuel Reinbacher, Kerim Bjelak, Philipp Stoimaier - Gerald Stevanecz, Raphael Krenn (K)



Ersatzspieler: Otto Josef Preis, Julian Tatzer, Tim Paul



Trainer: Alfred Wolbart Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: GSV St. Radegund – SV Gratwein-Strassengel II, 7:2 (2:1)

81 Markus Fiedler 7:2

79 Markus Fiedler 6:2

74 Raphael Krenn 5:2

65 Adrian Christopher Werschitz 5:1

64 Adrian Christopher Werschitz 4:1

53 Julian Riesel 3:1

35 Jakob Pscheidt 2:1

26 Julian Riesel 1:1

22 Raphael Krenn 0:1

