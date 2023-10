St. Radegund weiterhin unbesiegt - 3:1 gegen GSC Reserve

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 19:20

Gegen GSV St. Radegund holte sich die Zweitvertretung von Grazer SC eine 1:3-Schlappe ab. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. St.Radegund enttäuschte die Erwartungen nicht. Noch vor der Pause machte das Team von Trainer Fiedler alles klar.

Vor wenigen Tagen feierte man den 40.Geburtstag von Markus Stranzl, weitere Feste feiert man regelmäßig in diesem Herbst auf dem Platz

Pscheidt macht mit einem Doppelpack vor der Pause alles klar

Mittlerweile geht der Tabellenführer in jedes Spiel als Favorit.

Die Heimmannschaft derzeit auf Platz 1 mit 10 Siegen und einen Unentschieden Jakob Ableitner, Ticker-Reporter

So übernahm man auch von Beginn an das Kommando im Schöcklland. Stefan Safron brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Jakob Pscheidt schnürte einen Doppelpack (20./41.), sodass GSV St. Radegund fortan mit 3:0 führte. Zur Halbzeit blickte die Heimmannschaft auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Ehrentreffer für die Gäste und drei weitere Punkte für den Gastgeber

In der 78. Minute brachte Grazer SC II durch einen Elfmeter das Netz zum Zappeln. Dieser Treffer von Vlad Costea war jedoch nur noch Ergebniskosmetik. Schlussendlich verbuchte St. Radegund gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter - Showdown am nächsten Samstag

Wer soll GSV St. Radegund noch stoppen? Der Spitzenreiter verbuchte gegen Grazer SC II die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Mitte A weiter an. Erfolgsgarant von St. Radegund ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 49 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. GSV St. Radegund ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile elf Siege und ein Unentschieden zu Buche. Zuletzt lief es erfreulich für St. Radegund, was 15 Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Niederlage belegt Grazer SC II weiterhin den fünften Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Grazer SC II momentan auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag trifft GSV St. Radegund auf Graz United, Grazer SC II spielt tags zuvor gegen FK Austria ASV Puch Graz. Somit empfängt St.Radegund den Tabellenzweiten und man spielt vermutlich um die Herbstmeisterschaft.

Stimme zum Spiel

Markus Fiedler - Trainer St.Radegund

"Wir waren von Anfang an gut im Spiel und waren meiner Meinung zur Halbzeit verdient in Führung. Zweite Hälfte haben wir dann nur mehr das Nötigste getan und waren nicht überzeugend."

GSV St. Radegund: Kevin Graf, Johannes Plech, Gerd Johannes Reisinger, Michael Gangl (K), Jakob Pscheidt, Julian Hötzl, Stefan Safron, Georg Haberhofer, Patrick Schinnerl, Dominik Kristandl, Christof Gruber



Ersatzspieler: Kevin Platzer, Markus Fiedler, Mag. Michael Kreimer, Thomas Reif, Christian Klammler, Julius Kotthoff



Trainer: Markus Fiedler

Grazer SC: Valentin Tenner - Nick Kostrzewa, Christos Georgiadis, Sebastian Egger, Othmar Gottfried Matumona - Simon Neumeier (K), Samuel Haneder - Valdrin Krasniqi, Vlad Costea, Maximilian Hofmeister, David Tegshee



Ersatzspieler: Moritz Kailbauer



Trainer: Harald Käfer Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: GSV St. Radegund – Grazer SC II, 3:1 (3:0)

78 Vlad Costea 3:1

41 Jakob Pscheidt 3:0

20 Jakob Pscheidt 2:0

15 Stefan Safron 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.