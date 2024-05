St.Radegund weiterhin voll im Aufstiegsrennen - 5:1 gegen Rein - 100.Tor in der Saison!

Details Samstag, 11. Mai 2024 01:21

Ein torreiches Spiel erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen von GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund und TuS Good Vibes Rein II in der 22. Runde der 1. Klasse Mitte A. Der Endstand von 5:1 unterstreicht die Dominanz von GSV St. Radegund, die das Spielgeschehen von Anfang an bestimmten und einen weiteren Erfolg in der laufenden Saison einstreichen konnten. Johannes Plech steuerte einen Doppelpack zum Ergebnis hinzu.

St.Radegund feiert seit Monaten seine Siege - man ist voll im Kampf um den Aufstieg in die Gebietsliga

Keine Minute gespielt und der Favorit führte bereits mit 1:0

Bereits in der ersten Spielminute zeigte GSV St. Radegund, dass sie das Spielfeld dominieren wollten. Julius Kotthoff traf nach weniger als einer Minute zum 1:0, was den Gastgebern sofort einen Vorteil verschaffte. Das frühe Tor befreite die Fiedler - Elf von allen Überlegungen und die Mannschaft ließ, wie so oft in dieser Saison, nicht nach.

Nur fünf Minuten später, in der 6. Minute, baute der ehemalige Eggersdorfer Jakob Pscheidt die Führung aus, indem er den Ball gekonnt im Netz der Gäste versenkte und das Ergebnis auf 2:0 erhöhte. Die über 100 Fans von GSV St. Radegund jubelten, als Dominik Kristandl in der 12. Minute das 3:0 erzielte, eine Führung, die die Überlegenheit ihres Teams in diesem Match widerspiegelte. So war keine Viertelstunde gespielt und der Aufstiegsaspirant hatte seine Aufgabe erfüllt.

Doch die Tore hörten hier nicht auf. Johannes Plech trug in der 21. Minute mit einem präzisen Schuss zum 4:0 bei. Die erste Halbzeit war eine wahre Machtdemonstration des Heimteams, das jede Gelegenheit nutzte und die Schwächen der Gegner konsequent ausnutzte.

Kurze Hoffnung für TuS Rein II durch Rok Zdovc - St.Radegund dominiert wie gewohnt

Die Gäste von TuS Rein II, die bis dahin kaum ins Spiel gefunden hatten, erzielten in der 26. Minute ihren einzigen Treffer. Rok Zdovc, der Stürmer von Rein II, brachte etwas Licht in die düstere Lage seines Teams, indem er den Ball zum 4:1 ins Tor beförderte. Dieses Tor gab den Gästen kurzzeitig Hoffnung, doch die Freude währte nicht lange.

Johannes Plech, bereits Torschütze, zeigte erneut seine Klasse, indem er kurz vor der Halbzeitpause das 5:1 für GSV St. Radegund markierte. Dieses Tor kurz vor dem Pausenpfiff war ein weiterer Schlag für TuS Rein II und stellte die Weichen endgültig auf Sieg für die Hausherren. Dieser Treffer war zugleich das 100. Tor der

Torlose zweite Halbzeit - es endet mit einem überzeugenden 5:1

Die zweite Halbzeit verlief ohne weitere Tore, und das Spiel endete mit einem überzeugenden 5:1-Sieg für GSV St. Radegund.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Spiel war eine Demonstration der Stärke und des Könnens von GSV St. Radegund, die von der ersten bis zur letzten Minute den Ton angaben. TuS Rein II konnte trotz des Ehrentreffers nicht genug Druck aufbauen, um das Blatt zu wenden. Mit diesem Sieg festigte GSV St. Radegund seine Position in der Liga und zeigte einmal mehr, warum sie zu den beiden Top-Teams zählen.

Markus Fiedler ist mit 23 Toren der beste Torschütze des Aufstigesaspiranten. Nächste Woche reist man Gratwein. Rein empfängt daheim Austria Puch. TuS Rein ist mit dem 8. Platz im Mittelfeld der Tabelle, die junge Mannschaft holte bisher acht Siege.

Aufstellungen:

GSV St.RADEGUND: Roberto Babic, Thomas Reif, Kilian Weisl, Michael Gangl (K), Jakob Pscheidt, Stefan Safron, Georg Haberhofer, Johannes Plech, Christian Klammler, Dominik Kristandl, Julius Kotthoff

Ersatzspieler: Markus Fiedler, Gerd Johannes Reisinger, Justin Geigl, Kevin Graf, Christof Gruber, Elias Ostermann

Trainer: Markus Fiedler

TuS REIN II: Sebastian Hannes Prettenhofer - Tim Bezjak, Dominik Strommer, David Graf, David Greimel - David Rappold, Christopher Jantscher, Timo Meßner, Samuel Berrer - Michael Rückschloss (K), Rok Zdovc

Ersatzspieler: David Stoimaier, Thomas Rückschloss

Trainer: Thomas Rückschloss

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: St. Radegund : Rein II - 5:1 (5:1)

46 Johannes Plech 5:1

26 Rok Zdovc 4:1

21 Johannes Plech 4:0

12 Dominik Kristandl 3:0

6 Jakob Pscheidt 2:0

1 Julius Kotthoff 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.