GSV St. Radegund sichert sich einen weiteren Erfolg - 2:0 in Puch

Am vergangenen Samstagnachmittag standen sich FK Austria ASV Puch Graz und GSV St. Radegund in einem Fußballspiel gegenüber, das mit Spannung erwartet wurde. Von der ersten Minute an zeigte sich, dass die Gäste aus St. Radegund entschlossen waren, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Trotz einiger vielversprechender Angriffe von Austria ASV Puch gelang es dem GSV St. Radegund, das Spiel mit einem 2:0 für sich zu entscheiden.

Siegerfoto nach dem Erfolg in Puch - es war das zu erwartende schwere Spiel für den Aufstiegsaspiranten

Ein frühes Tor gibt den Fahrplan vor

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams direkt ihre Absichten deutlich machten. Doch es waren die Gäste, die in der 3. Minute durch Jakob Pscheidt die Führung erzielen konnten. Ein frühes Tor, das dem GSV St. Radegund nicht nur Selbstvertrauen gab, sondern auch den Spielverlauf maßgeblich beeinflusste. Austria ASV Puch versuchte, schnell zu antworten und hatte bereits in der 11. Minute eine große Chance, die jedoch über das Tor ging. In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Puch kam zu weiteren Gelegenheiten und man kämpfte energisch gegen den Aufstiegsaspiranten aus dem Schöcklland.

In der 19.Minute dezimierte sich der Gastgeber, Kapitän Brecl musste nach einer frühen Ampelkarte vom Feld. Es war zeitweise hektisch auf dem Platz und so war der bereits verwarnte Julian Geigl ebenso gefährdet den Platz verlassen zu müssen. Spielertrainer Fiedler wechselte sich selbst ein und wurde zum Torschützen.

Radegund behauptet sich und baut Vorsprung aus

Nun zeigte sich, dass GSV St. Radegund sehr gut organisiert war und einige Chancen kreierte. In der 42. Minute konnte Markus Fiedler nach einem Querpass den Vorsprung auf 0:2 ausbauen. Ein Tor, das die Gäste beflügelte und ihnen zusätzliche Sicherheit für die zweite Halbzeit gab.

Nach der Pause wurde es gemütlicher

Puch hatte in der 81. Minute eine Topchance, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber der Keeper von St. Radegund, Borisz Komatina hielt seinen Kasten mit einer beeindruckenden Parade sauber. Zuvor hatte der Gast vereinzelte Möglichkeiten.

Auch wenn das Spiel phasenweise dahinplätscherte, hatten beide Teams ihre Momente. Besonders GSV St. Radegund zeigte sich in der zweiten Halbzeit sehr effizient in der Verteidigung und ließ kaum noch gefährliche Situationen zu. Das Endergebnis von 0:2 spiegelt ein Spiel wider, in dem St. Radegund seine Chancen nutzte, während Puch trotz eines hohen Engagements und guter Möglichkeiten leer ausging. Der frühe Platzverweis hatte sicherlich eine große Auswirkung auf den Spielverlauf.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

St. Radegund hat in der kompletten Saison nur ein einziges Spiel verloren, das gegen den direkten Konkurrenten Graz United. Puch hält aktuell bei neun Siegen und neun Niederlagen. Puch spielt am 11.05.24 in Gratkorn. Einen Tag zuvor empfängt St.Radegund das Team aus Rein.

Stimme zum Spiel

Markus Fiedler - Trainer St.Radegund

"Wir wussten was für ein schweres Spiel es wird und sind zum Glück mit unserer ersten Torchance in Führung gegangen. Austria Puch hat gut und aggressiv gespielt, bis zum für mich berechtigten Ausschluss war es ein Spiel auf Messers Schneide. In Überzahl haben wir es dann halbwegs kontrolliert, wenn auch nicht sehr ansehnlich, nach Hause gebracht."

Aufstellungen:

Austria Asv Puch Fk: Borisz Komatina - Niko Rathei, Azezullah Rahimi, Sascha Medwed, Dietmar Heinrich - Rudolf Nagy, Karim Ahmed Shafei, Angelo Brecl (K) - Idris Ahmad Azizi, Marcel Marterer, Daniel Culafic

Ersatzspieler: Christopher Schön, Shahir Ahmad Azizi, Pierre Zorec, Khaled Hikal, Walid Sedighi, Siegfried Heinrich

Trainer: Klaus Karner

GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund: Roberto Babic, Michael Gangl (K), Jakob Pscheidt, Julian Hötzl, Georg Haberhofer, Johannes Plech, Justin Geigl, Christian Klammler, Patrick Schinnerl, Dominik Kristandl, Christof Gruber

Ersatzspieler: Kevin Graf, Markus Fiedler, Thomas Reif, Gerd Johannes Reisinger, Stefan Safron, Elias Ostermann

Trainer: Markus Fiedler

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Austria Puch : St. Radegund - 0:2 (0:2)

42 Markus Fiedler 0:2

3 Jakob Pscheidt 0:1

