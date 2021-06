COVID 19: So sieht die ungeschminkte Tabelle in der 1. Klasse MMA aus

Details Sonntag, 13. Juni 2021 05:00

Als am 17. August 2019 die Punktejagd in der 1. Klasse Mur/Mürz A startet, kann noch niemand ahnen, was in den nächsten zwei Jahren so auf die (Fußball) Welt zukommt. So reicht es zweimal gerade einmal zu halbfertigen Herbstrunden. An Spiele im Frühjahr war nicht zu denken. So kommt man österreichweit im Amateurbereich notgedrungen zu sehr langen Spielpausen. Derzeit und das sollte hoffentlich auch so bleiben, hat es aber stark den Anschein, "der Feind sei besiegt". Nicht zuletzt aufgrund der flächendeckenden Impfungen, sieht es sehr vielversprechend aus, dass, unter Einhaltung der jeweiligen coronabedingten Vorgaben, wieder regelmäßig, ohne Unterbrechungen gekickt werden kann. An der Vereinsbesetzung wird sich nun auch im dritten Jahr nichts ändern. Aber welcher Club steigt in diesen zwei Saisonen (19/20, 20/21) besser bzw. schlechter aus. Ligaportal.at hat schon einmal den in diesen Zeitraum erspielten Punkteschnitt errechnet. Diesmal nimmt Ligaportal.at die 1. Klasse Mur/Mürz A genauer unter die Lupe:

Platz Verein Spiele Punkte Schnitt 1. Seckau 21 49 2,33 2. SG Murau II 21 46 2,19 3. SG St. Margar. II 20 42 2,10 4. Obdach II 21 42 2,00 5. Oberwölz II 21 34 1,61 6. Neumarkt II 21 33 1,57 7. Zeltweg II 21 30 1,42 8. Pöls II 20 27 1,35 9. Lobmingtal II 20 23 1,15 10. Judenburg II 20 17 0,85 11. St. Stefan/L. 21 3 0,14

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo