Starke Ansage: St. Stefan/Leoben startet mit Heimsieg gegen Obdach II

Ein spannendes Spiel lieferten sich der TUS St. Stefan/L. und die Reserve von FC Pabst Alko RB Obdach zum Saisonauftakt in der 1. Klasse Mur/Mürz A, das 4:3 endete. Jeweils in den ersten halben Stunden war wenig bis gar nichts los am Grasgrün. DieTore fielen auch allesamt in den letzten Viertelstunden. Der Gastgeber darf dabei nach längerer Zeit endlich wieder einmal über ein Erfolgserlebnis jubeln.

Die Hausherren legen die Basis für den Erfolg

In der ersten halben Stunde deutete nicht viel darauf hin, dass noch sieben Treffer folgen sollten. Den Anfang machte der Gastgeber, dem es gelang in der 34. Minute mit 1:0 in Führung zu gehen. Gernot Bonow brachte sein Team in der 34. Minute nach vorn. Nur vier Minuten später zappelte das Spielgerät schon wieder im Obdacher Tornetz. Dominik Lirsch schoss die Kugel zum 2:0 für St. Stefan/L. über die Linie (38.). Mit dieser doch einigermaßen beruhigenden Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine.

Es reicht nur zu Obdacher Teilerfolge

Im zweiten Durchgang ging dann so richtig die Post ab. Fielen doch innerhalb einer Viertelstunde gleich fünf Tore. Aber vorerst geizte man beiderseits noch mit den Offensivaktionen. Für das 3:0 von TUS St. Stefan/L. sorgte Lirsch, der in Minute 76 zur Stelle war. Aber wer dachte das Spiel war damit entschieden, der irrte gewaltig. Mit schnellen Toren von Florian Freigassner (77.) und Thomas Krammer (78.) schlug FC Obdach II innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu - neuer Spielstand: 3:2. Für das 4:2 von St. Stefan/L. zeichnete Jan Schober verantwortlich (87.). In der Nachspielzeit (91.) gelang Marco Walch der Anschlusstreffer für Obdach II. Nachdem die Gäste zunächst völlig von der Rolle gewesen waren, zogen sie sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Stimme zum Spiel:

Ewald Mössler, Trainer Stefan/Leoben:

"Die Obdacher führten zwar die technisch feinere Klinge, was meine Burschen mit einer hohen Einsatzbereitschaft aber zu kompensieren wussten. Wir alle im Verein sind sehr froh über diesen gelungenen Saison-Auftakt."

1. Klasse Mur/Mürz A: TUS St. Stefan/L. – FC Pabst Alko RB Obdach II, 4:3 (2:0)

34 Gernot Bonow 1:0

38 Dominik Lirsch 2:0

76 Dominik Lirsch 3:0

77 Florian Freigassner 3:1

78 Thomas Krammer 3:2

87 Jan Schober 4:2

91 Marco Walch 4:3

