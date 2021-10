Unzmarkt/Scheifling-St.Lorenzen II nach der vierten Pleite in Folge Letzter

Details Montag, 25. Oktober 2021 11:33

Ein Tor machte den Unterschied – die Zweitvertretung von Lobmingtal siegte mit 2:1 gegen die Reserve von Unzmarkt/Scheifling-St.Lorenzen. SG Unzmarkt/Scheifling-St.Lorenzen II erlitt gegen SV Lobmingtal II erwartungsgemäß eine Niederlage.

Für die 1:0-Führung war Marcel Koch verantwortlich. Vor 50 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Fabian Radner erhöhte für Lobmingtal II auf 2:0 (24.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Florian Kollenz das 1:2 zugunsten von Unzmarkt/Scheifling-St.Lorenzen II (42.). Obwohl SV Lobmingtal II nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SG Unzmarkt/Scheifling-St.Lorenzen II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Im letzten Hinrundenspiel errang Lobmingtal II drei Zähler und weist als Tabellenfünfter nun insgesamt 16 Punkte auf. Der Gastgeber verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und zwei Niederlagen. Die letzten Resultate von SV Lobmingtal II konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Unzmarkt/Scheifling-St.Lorenzen II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Der Tabellenletzte holte auswärts bisher nur einen Zähler. Die Gäste müssen in der Rückrunde zur großen Aufholjagd blasen, wenn der Klassenerhalt erreicht werden soll. Die Offensive von SG Unzmarkt/Scheifling-St.Lorenzen II strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Unzmarkt/Scheifling-St.Lorenzen II bis jetzt erst zwölf Treffer erzielte. SG Unzmarkt/Scheifling-St.Lorenzen II musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Unzmarkt/Scheifling-St.Lorenzen II insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher SG Unzmarkt/Scheifling-St.Lorenzen II aktuell nur Position zwölf bekleidet.

1. Klasse Mur/Mürz A: SV Lobmingtal II – SG Unzmarkt/Scheifling-St.Lorenzen II, 2:1 (2:1)

19 Marcel Koch 1:0

24 Fabian Radner 2:0

42 Florian Kollenz 2:1

