8:0 zuhause: TSV Neumarkt II auf Aufstiegskurs!

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 10:55

Die Reserve von TSV Neumarkt erteilte der Zweitvertretung von FC Obdach eine Lehrstunde und gewann mit 8:0. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Neumarkt II enttäuschte die Erwartungen nicht. Ein Sieg in solcher Höhe lässt wenige Punkte zur Kritik offen - vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff dominierten die Neumarkter das Geschehen nach Belieben und ließen ihren Gästen vor 100 Zuschauern zu keinem Zeitpunkt Luft zum Atmen.

In der 28. Minute sahen die Besucher das 1:0 für die Gastgeber durch Christoph Kölbl. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. TSV Raiffeisen Neumarkt II führte schließlich das 2:0 – erneut durch Christoph Kölbl – herbei (48.). Den Vorsprung von TSV Neumarkt II ließ Elias Leitner in der 51. Minute anwachsen. Für das 4:0 von Neumarkt II sorgte Paul Wohlesser, der in Minute 73 per Penalty zur Stelle war. TSV Neumarkt II legte in Person von Rene Höritzer in der 76. und 80. Minute zum 5:0 und 6:0 nach. Nächster Doppelpack für Neumarkt II: Nach seinem zweiten Tor (84.) markierte Paul Wohlesser wenig später seinen dritten Treffer (87.). Am Ende kam TSV Raiffeisen Neumarkt II gegen Obdach II zu einem verdienten Sieg.

TSV Neumarkt II beißt sich in der Aufstiegszone fest. Die Offensivabteilung von Neumarkt II funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 41-mal zu. Mit dem Sieg baute TSV Neumarkt II die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte TSV Raiffeisen Neumarkt II acht Siege, zwei Remis und kassierte erst eine Niederlage. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Neumarkt II die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Nach der klaren Pleite gegen TSV Raiffeisen Neumarkt II steht FC Pabst Alko RB Obdach II mit dem Rücken zur Wand. In der Verteidigung von FC Obdach II stimmt es ganz und gar nicht: 42 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. In den letzten Partien hatte FC Pabst Alko RB Obdach II kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

TSV Neumarkt II hat das nächste Spiel in 24 Wochen, am 03.04.2022 gegen den FC Zeltweg II. Kommenden Samstag (15:00 Uhr) bekommt der FC Obdach II Besuch von SVU Murau II.

1. Klasse Mur/Mürz A: TSV Raiffeisen Neumarkt II – FC Pabst Alko RB Obdach II, 8:0 (1:0)

