Leobener Youngsters überrollen Lobmingtals Zweier

Details Montag, 08. August 2022 14:08

Die Reserve von SV Lobmingtal startete in der 1. Klasse Mur/Mürz A mit einem 0:10-Debakel gegen die Zweitvertretung von DSV Leoben in die neue Spielzeit.

Leoben II ging in Minute zwei in Führung. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Nico Ebner (3.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Leoben II, als man das 3:0 besorgte (6.). DSV Leoben II baute den Vorsprung in der 13. Minute aus - per Elfmeter. In der 15. Minute legte Leoben II zum 5:0 nach. Die Partie war für Lobmingtal II bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand. Der siebte Streich von DSV Leoben II war Ebner vorbehalten (48.). Leoben II überwand den gegnerischen Schlussmann zum 8:0 (55.). DSV Leoben II schraubte das Ergebnis in der 65. Minute mit dem 10:0 in die Höhe. Als der Unparteiische das Spiel schließlich beendete, war die blamable Niederlage von SV Lobmingtal II besiegelt.

1. Klasse Mur/Mürz A: DSV Leoben II – SV Lobmingtal II, 10:0 (6:0)

65 Martin Petkov 10:0

60 Nico Ebner 9:0

55 Heiko Machacek 8:0

48 Nico Ebner 7:0

25 Martin Petkov 6:0

15 Martin Petkov 5:0

13 Martin Petkov 4:0

6 Tobias Holzer 3:0

3 Nico Ebner 2:0

2 Dominik Kotzegger 1:0