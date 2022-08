Frojach schießt St. Stefan/L. aus dem eigenen Stadion

Details Montag, 15. August 2022 22:07

TUS St. Stefan/L. hat den Start ins neue Fußballjahr in der 1. Klasse Mur/Mürz A nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:7-Niederlage gegen Frojach verdaut werden.

Stefan Zirker brachte FC Frojach in der zwölften Minute in Front. Christian Lackner trug sich in der 33. Spielminute in die Torschützenliste ein. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Nico Judmaier das 3:0 nach (41.). Der tonangebende Stil von Frojach spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Lackner (64.), Judmaier (72.) und Dominik Jesner (75.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg der Gäste aufkommen. Lackner besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für FC Frojach (82.). Am Ende fuhr FC Frojach einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Frojach bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man St. Stefan/L. in Grund und Boden spielte.

Am Ende der vergangenen Saison hatte TUS St. Stefan/L. 20 Punkte inne und erreichte damit den sechsten Rang.

Frojach macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang fünf. Für FC Frojach steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor eine Niederlage einsammelte.

St. Stefan/L. hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 28.08.2022 gegen die Zweitvertretung von SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz. Frojach gibt am Sonntag seine Visitenkarte bei der Reserve von FC Pabst Alko RB Obdach ab.

1. Klasse Mur/Mürz A: TUS St. Stefan/L. – FC Frojach, 0:7 (0:3)

82 Christian Lackner 0:7

75 Dominik Jesner 0:6

72 Nico Judmaier 0:5

64 Christian Lackner 0:4

41 Nico Judmaier 0:3

33 Christian Lackner 0:2

12 Stefan Zirker 0:1