Leoben schießt Zeltweg mit neun Toren aus dem Stadion

Details Montag, 22. August 2022 15:08

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Reserve von FC Zeltweg und die Zweitvertretung von DSV Leoben mit dem Endstand von 0:9. Die Gäste aus Donawitz ließen dem Gegner nicht den Funken einer Chance. Zur Pause führten die Gäste bereits mit 5:0 und legten den Grundstein für den mehr als klaren Sieg.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Leoben II bereits in Front. Dominik Kotzegger markierte in der fünften Minute die Führung. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Nico Ebner (9.). Patrick Maier überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den Tabellenprimus (10.). Martin Petkov gelang ein Doppelpack (13./22.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Zeltweg II wurde in Abschnitt eins das Fell über die Ohren gezogen: Immer wieder griff der Keeper des Heimteams bis dahin hinter sich. Durch Treffer von Ebner (64.), Petkov (71.) und Tobias Holzer (74.) zog DSV Leoben II uneinholbar davon. Kemal Pedljic vollendete zum neunten Tagestreffer in der 79. Spielminute. Mit dem Schlusspfiff hatte FC Zeltweg II das Martyrium überstanden und war mit 0:9 geschlagen.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Zeltweg II auf Platz fünf abgerutscht. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC Zeltweg II.

Leoben II ist mit neun Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Als Nächstes steht Zeltweg II WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht gegenüber (Samstag, 19:30 Uhr). DSV Leoben II hat das nächste Spiel erst in sechs Wochen, am 01.10.2022 gegen WSV St. Lambrecht.

1. Klasse Mur/Mürz A: FC Zeltweg II – DSV Leoben II, 0:9 (0:5)

79 Kemal Pedljic 0:9

74 Tobias Holzer 0:8

71 Martin Petkov 0:7

64 Nico Ebner 0:6

22 Martin Petkov 0:5

13 Martin Petkov 0:4

10 Patrick Maier 0:3

9 Nico Ebner 0:2

5 Dominik Kotzegger 0:1