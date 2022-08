14 Tore (!) - Leoben überrollt Scheifling/Unzmarkt

Details Sonntag, 28. August 2022 14:10

Eine zweistellige Niederlage mussten die Gäste gegen die Zweitvertretung von Leoben verkraften. Am Ende verlor die Reserve von SV Scheifling/Unzmarkt mit 0:14. Die Gäste hatten nicht den Funk einer Chance. Die Leobener stehen damit bei vier Siegen aus vier Spielen.

Patrick Maier war vor 120 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (5.). DSV Leoben II machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Tobias Kotzegger (10.). Markus Stockreiter brachte die Heimmannschaft in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (12.). Durch Treffer von Kotzegger (20.), Semir Jasic (22.), Martin Petkov (23.), Stockreiter (30.) und Maier (34.) zog der Ligaprimus uneinholbar davon. SV Scheifling/Unzmarkt II wurde in Abschnitt eins das Fell über die Ohren gezogen: Immer wieder griff der Keeper von SV Scheifling/Unzmarkt II bis dahin hinter sich. Petkov (50.) und Jasic (54.) brachten Leoben II mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Doppelpack für DSV Leoben II: Nach seinem dritten Tor (68.) markierte Petkov wenig später seinen vierten Treffer (71.) - dieses Mal per Elfer. Innerhalb weniger Minuten trafen Assad Mohamad (73.) und Petkov (80.). Damit bewies Leoben II nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Mit dem Schlusspfiff des Referees fuhr DSV Leoben II einen exorbitant hohen Sieg ein und SV Scheifling/Unzmarkt II trat mit einer 0:14-Abfuhr die Heimreise an.

Leoben II ist mit zwölf Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet.

SV Scheifling/Unzmarkt II verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem siebten Rang. 8:22 – das Torverhältnis von SV Scheifling/Unzmarkt II spricht eine mehr als deutliche Sprache.

DSV Leoben II tritt am kommenden Samstag bei TUS St. Stefan/L. an, SV Scheifling/Unzmarkt II empfängt am selben Tag FC Zeltweg II.

1. Klasse Mur/Mürz A: DSV Leoben II – SV Scheifling/Unzmarkt II, 14:0 (8:0)

80 Martin Petkov 14:0

73 Assad Mohamad 13:0

71 Martin Petkov 12:0

68 Martin Petkov 11:0

54 Semir Jasic 10:0

50 Martin Petkov 9:0

34 Patrick Maier 8:0

30 Markus Stockreiter 7:0

23 Martin Petkov 6:0

22 Semir Jasic 5:0

20 Tobias Kotzegger 4:0

12 Markus Stockreiter 3:0

10 Tobias Kotzegger 2:0

5 Patrick Maier 1:0