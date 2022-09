Leoben II gewinnt gegen St. Stefan zweistellig

Details Montag, 05. September 2022 08:43

Eine zweistellige Niederlage musste der Gastgeber gegen die Zweitvertretung von Leoben verkraften. Am Ende verlor St. Stefan/L. mit 0:13. Die Überraschung blieb aus: Gegen DSV Leoben II kassierte TUS St. Stefan/L. eine deutliche Niederlage.

Markus Stockreiter trug sich in der zehnten Spielminute in die Torschützenliste ein. Bereits in der 15. Minute erhöhte Danny Krause den Vorsprung von Leoben II. Für ruhige Verhältnisse sorgte Martin Petkov, als er das 3:0 für den Gast besorgte (20.). Mit Toren von Tobias Kotzegger (30./35.), Petkov (31.) und BEd Mark Schranz (36.) zeigte der Spitzenreiter weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. In Durchgang eins war St. Stefan/L. komplett von der Rolle und schaute zur Pause auf einen wahrhaft deprimierenden Rückstand. Benjamin Tomic schraubte das Ergebnis in der 47. Minute mit dem 8:0 für DSV Leoben II in die Höhe. Petkov sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 11:0 (52./55./75.) aus der Perspektive von Leoben II. Mit zwei schnellen Treffern von Krause (82.) und Nico Ebner (88.) machte DSV Leoben II deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Mit dem Abpfiff dieser 90 Minuten dürfte das Selbstbewusstsein von TUS St. Stefan/L. am Boden liegen. Leoben II fuhr schlussendlich einen Kantersieg ein.

St. Stefan/L. ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Mit nur drei Treffern stellt das Schlusslicht den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Mur/Mürz A.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich Leoben II beim Sieg gegen St. Stefan/L. verlassen, und auch tabellarisch sieht es für DSV Leoben II weiter verheißungsvoll aus. Die Verteidigung von DSV Leoben II wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst einmal bezwungen. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Leoben II zu stoppen. Von den fünf absolvierten Spielen hat DSV Leoben II alle für sich entschieden.

Die Defensivleistung von TUS St. Stefan/L. lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Leoben II offenbarte St. Stefan/L. eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Sonntag trifft St. Stefan/L. auf die Reserve von SV Scheifling/Unzmarkt, Leoben II spielt tags zuvor gegen FC Pabst Alko RB Obdach II.

1. Klasse Mur/Mürz A: TUS St. Stefan/L. – DSV Leoben II, 0:13 (0:7)

88 Nico Ebner 0:13

82 Danny Krause 0:12

75 Martin Petkov 0:11

55 Martin Petkov 0:10

52 Martin Petkov 0:9

47 Benjamin Tomic 0:8

36 Mark Schranz 0:7

35 Tobias Kotzegger 0:6

31 Martin Petkov 0:5

30 Tobias Kotzegger 0:4

20 Martin Petkov 0:3

15 Danny Krause 0:2

10 Markus Stockreiter 0:1