Lobmingtal II liest TSV Neumarkt II die Leviten

Details Montag, 12. September 2022 19:24

Die Zweitvertretung von Lobmingtal erteilte der Reserve von TSV Neumarkt eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für SV Lobmingtal II. Auf dem Papier ging Lobmingtal II als Favorit ins Spiel gegen Neumarkt II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Vor einer Kulisse von 20 Zuschauern war es Christoph Gerold, der das 1:0 für SV Lobmingtal II erzielte. Jan Hatz beförderte das Leder zum 2:0 der Heimmannschaft über die Linie (19.). Den Vorsprung von Lobmingtal II ließ Fabian Radner in der 32. Minute anwachsen. SV Lobmingtal II dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Tobias Kaltenegger legte in der 75. Minute zum 4:0 für Lobmingtal II nach. Lukas Staubmann besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für SV Lobmingtal II (82.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Lobmingtal II einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Bei SV Lobmingtal II präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). Lobmingtal II ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die vierte Position vorgerückt. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Lobmingtal II.

Wann bekommt der Gast die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Lobmingtal II gerät TSV Raiffeisen Neumarkt II immer weiter in die Bredouille. Die bisherige Saisonbilanz von TSV Neumarkt II bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Die Lage von Neumarkt II bleibt angespannt. Gegen SV Lobmingtal II musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Samstag trifft Lobmingtal II auf WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht, TSV Raiffeisen Neumarkt II spielt am selben Tag gegen SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz II.

1. Klasse Mur/Mürz A: SV Lobmingtal II – TSV Raiffeisen Neumarkt II, 5:0 (3:0)

82 Lukas Staubmann 5:0

75 Tobias Kaltenegger 4:0

32 Fabian Radner 3:0

19 Jan Hatz 2:0

14 Christoph Gerold 1:0