Leoben II steht nach Kantersieg über Krakaudorf Juniors vor Perfect Season

Details Montag, 05. Juni 2023 13:47

Die Zweitvertretung von DSV Leoben kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. Der Ligaprimus hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel war mit einer 0:8-Klatsche für Krakaudorf Juniors geendet. Den Leobenern fehlt somit nur noch der Sieg im letzten Saisonspiel in einer Woche, um die Perfect Season - eine Saison ohne Punkteverlust - wahrwerden zu lassen.

Leoben II erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Dan-Rabbi Pongui-Boussoukou traf in der ersten Minute zur frühen Führung. In der 16. Minute erhöhte Dominik Kotzegger auf 2:0 für die Gäste. Danny Krause vollendete zum dritten Tagestreffer in der 26. Spielminute. Krakaudorf Juniors ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von DSV Leoben II. Für den nächsten Erfolgsmoment von Leoben II sorgte Nico Ebner (49.), ehe Tobias Kotzegger das 5:0 markierte (60.). Mit den Treffern zum 8:0 (64./88./89.) sicherte Ebner DSV Leoben II nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Am Ende fuhr DSV Leoben II einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Leoben II bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Krakaudorf Juniors in Grund und Boden spielte.

Krakaudorf Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt die Heimmannschaft weiterhin den elften Tabellenplatz. Wo bei Krakaudorf Juniors der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 26 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Krakaudorf Juniors musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Krakaudorf Juniors insgesamt auch nur fünf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Krakaudorf Juniors baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit beeindruckenden 175 Treffern stellt Leoben II den besten Angriff der 1. Klasse Mur/Mürz A. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, DSV Leoben II zu stoppen. Von den 21 absolvierten Spielen hat Leoben II alle für sich entschieden.

Nächster Prüfstein für Krakaudorf Juniors ist die Reserve von SV Scheifling/Unzmarkt (Samstag, 14:00 Uhr). DSV Leoben II misst sich am selben Tag mit FC Frojach (13:00 Uhr).

1. Klasse Mur/Mürz A: Krakaudorf Juniors – DSV Leoben II, 0:8 (0:3)

89 Nico Ebner 0:8

88 Nico Ebner 0:7

64 Nico Ebner 0:6

60 Tobias Kotzegger 0:5

49 Nico Ebner 0:4

26 Danny Krause 0:3

16 Dominik Kotzegger 0:2

1 Dan-Rabbi Pongui-Boussoukou 0:1

