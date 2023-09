Pirker trifft: USV Oberzeiring deklassiert Young Boys Murau II

Details Montag, 11. September 2023 12:09

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich USV Tauernwind Oberzeiring und die Zweitvertretung von Young Boys Murau mit dem Endstand von 6:0.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag USV Oberzeiring bereits in Front. Nikola Vida markierte in der fünften Minute die Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (15./20.) zum 3:0 schockte Julian Pirker Young Boys Murau II. Oberzeiring baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 4:0 für das Heimteam durch ein Eigentor von Young Boys Murau II in der 24. Minute. USV Tauernwind Oberzeiring dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Oberzeiring gelang in der 57. Spielminute der fünften Tagestreffer. In der 71. Minute legte Pirker zum 6:0 zugunsten von USV Tauernwind Oberzeiring nach. Letztlich kam USV Oberzeiring gegen Young Boys Murau II zu einem verdienten 6:0-Sieg.

Trotz des Sieges fiel Oberzeiring in der Tabelle auf Platz drei. In dieser Saison sammelte USV Tauernwind Oberzeiring bisher drei Siege und kassierte eine Niederlage.

Neben Young Boys Murau II gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. 3:18 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte das Schlusslicht hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Nächster Prüfstein für USV Oberzeiring ist auf gegnerischer Anlage die Reserve von FSC Pöls (Samstag, 18:30 Uhr). Young Boys Murau II misst sich am gleichen Tag mit SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz II.

1. Klasse Mur/Mürz A: USV Tauernwind Oberzeiring – Young Boys Murau II, 6:0 (4:0)

71 Julian Pirker 6:0

57 Markus Doerflinger 5:0

24 Eigentor durch Fabian Siebenhofer 4:0

20 Julian Pirker 3:0

15 Julian Pirker 2:0

5 Nikola Vida 1:0

