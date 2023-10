FSC Pöls II spielt mit Judenburg II Katz und Maus

Details Montag, 23. Oktober 2023 23:25

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Zweitvertretung von FSC Pöls und die Reserve von Judenburg mit dem Endstand von 7:1. FSC Pöls II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Judenburg II einen klaren Erfolg.

Führung für Pöls

Für den Führungstreffer von FSC Pöls II zeichnete Elias Gmeinbauer verantwortlich (8.). Altin Osmanaj war es, der in der 15. Minute den Ball im Gehäuse der Heimmannschaft unterbrachte. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Marc Rieger schnürte einen Doppelpack (30./36.), sodass FSC Pöls II fortan mit 3:1 führte. Mit der Führung für FSC Pöls II ging es in die Kabine.

Klare Sache

FSC Pöls II spielte weiter nach vorne und so traf Rieger (46./63.) und Philipp Neubauer (49.) ins gegnerische Tor. Den Vorsprung von FSC Pöls II ließ Nicolas Pfandl in der 76. Minute anwachsen. Am Ende kam FSC Pöls II gegen Judenburg II zu einem verdienten Sieg.

FSC Pöls II belegt momentan mit 18 Punkten den vierten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 24:24 ausgeglichen. Fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat FSC Pöls II derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von FSC Pöls II konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Mit 32 Gegentreffern ist FC Judenburg II die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Nach der klaren Pleite gegen FSC Pöls II steht Judenburg II mit dem Rücken zur Wand. Die Ausbeute der Offensive ist bei FC Judenburg II verbesserungswürdig, was man an den erst 15 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für Judenburg II auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich FC Judenburg II auf Rang zehn wieder.

Nächster Prüfstein für FSC Pöls II ist SV Scheifling/Unzmarkt II (Samstag, 14:00 Uhr). Judenburg II misst sich am selben Tag mit SV Lobmingtal II (12:30 Uhr).

Aufstellungen:

FSC Pöls II: Dominik Hasler - Matthias Moser (K), Marcel Steiner, Leo Rauscher, Stephan Klöckl - Paul Wallner, Andreas Koini, Roman Maurer, Philipp Neubauer - Marc Rieger, Elias Gmeinbauer



Ersatzspieler: Jan Santner, Lorenz Poier, Andre Jakob Spiegel, Nicolas Pfandl, Florian Portsch, Sander Schneider



Trainer: Christian Köck

Judenburg: Berdan Sümbül, Jonas Michael Schmedler, Rami Jabnoun, Nazariy Kotliar, Isak Halili (K), Jonas Spiegl, Altin Osmanaj, Canio Bejtaj, Ianis Emanuel Bodea, Yasin Zareh, Muhamed Ramaj



Ersatzspieler:



Trainer:

1. Klasse Mur/Mürz A: FSC Pöls II – FC Judenburg II, 7:1 (3:1)

76 Nicolas Pfandl 7:1

63 Marc Rieger 6:1

49 Philipp Neubauer 5:1

46 Marc Rieger 4:1

36 Marc Rieger 3:1

30 Marc Rieger 2:1

15 Altin Osmanaj 1:1

8 Elias Gmeinbauer 1:0

