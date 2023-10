Souveräner Erfolg bei Judenburg II - Lobmingtal Reserve gewinnt 5:2

Details Samstag, 28. Oktober 2023 17:58

Die Reserve von SV Lobmingtal erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen die Zweitvertretung von FC Judenburg. Lobmingtal II hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen - Zur Halbzeit führte das Team von Trainer Egger bereits mit 3:0

Egger mit zwei Freistosstoren - der Gast führt zur Pause deutlich

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Matteo Steinberger traf in der fünften Minute zur frühen Führung.

Tor, Toor, Tooor für SV Lobmingtal II zum 0:1. Törschütze Matteo Steinberger. Schöne Flanke von Hatz Luki in den Lauf von Steinberger, der ihn schön in das rechte Eck versenkt Fabio Steinberger, Ticker-Reporter

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Marco Egger schnürte einen Doppelpack (23./37.), sodass SV Lobmingtal II fortan mit 3:0 führte. Beide Tore erzielte Egger per Freistoss.

Lobmingtal II dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Vier Treffer im zweiten Spielabschnitt

Mateo Leon Mucek versenkte den Ball in der 74. Minute im Netz von SV Lobmingtal II. Nun stand es 1:3 und es keimte kurz Hoffnung für die Gastgeber auf. Für ruhige Verhältnisse sorgte Egger, als er das 4:1 per Elfer für Lobmingtal II besorgte (80.). In Minute 84 bejubelte Judenburg II das 2:4. Dominik Wolfgang Kogelnig gelang aus nächster Nähe in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SV Lobmingtal II (87.). Ein starker Auftritt ermöglichte Lobmingtal II am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Judenburg II.

So steht es um die beiden Teams - jetzt geht es in die Winterpause

Judenburg II stellt die anfälligste Defensive der 1. Klasse Mur/Mürz A und hat bereits 37 Gegentreffer kassiert. Den Kampf in der Liga die geht der Gastgeber in der Rückrunde von der zehnten Position an. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von FC Judenburg II alles andere als positiv. Die Situation ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen SV Lobmingtal II handelte man sich bereits die fünfte Niederlage am Stück ein. Gut, dass man nun einmal durchschnaufen kann.

Lobmingtal II schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 18 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz fünf. Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat SV Lobmingtal II derzeit auf dem Konto. Lobmingtal II erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 empfängt FC Judenburg II dann im nächsten Spiel ESV Paco Montage Knittelfeld KM II, während SV Lobmingtal II am gleichen Tag bei SV Scheifling/Unzmarkt II antritt.

Judenburg: Berdan Sümbül, Dominik Budai, Gergö Budai, Beritan Cöplü, Jonas Michael Schmedler, Nazariy Kotliar, Jonas Spiegl, Altin Osmanaj (K), Mateo Leon Mucek, Illia Yahlinsky, Yasin Zareh



Ersatzspieler: Thomas Peinhaupt, Manuel Zechner



Trainer: Armand Beran

Lobmingtal: Alexander Radner, Matteo Steinberger, Elias Wilding, Josef Kaltenegger, Nico Reiterer, Dominik Wolfgang Kogelnig, Markus Feyerl, Lukas Hatz, Tobias Kaltenegger, Matteo Poschinger, Marco Egger (K)



Ersatzspieler: Manuel Kreuzthaler, Andre Atamanczuk, Lukas Matthäus Schindelbacher



Trainer: Marco Egger Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz A: FC Judenburg II – SV Lobmingtal II, 2:5 (0:3)

87 Dominik Wolfgang Kogelnig 2:5

84 Illia Yahlinsky 2:4

80 Marco Egger 1:4

74 Mateo Leon Mucek 1:3

37 Marco Egger 0:3

23 Marco Egger 0:2

5 Matteo Steinberger 0:1

