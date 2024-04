FSC Pöls II legt WSV St. Lambrecht neun Tore ins Osternest

Details Montag, 01. April 2024 18:51

Die Zweitvertretung von FSC Pöls kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:0-Erfolg davon. FSC Pöls II setzte sich standesgemäß gegen WSV St. Lambrecht durch. Das Hinspiel war 4:2 zugunsten von FSC Pöls II ausgegangen. Zur Pause führten die Pölser schon mit 5:0 und legten den Grundstein für die drei Punkte.

Blitzstart der Pölser

St. Lambrecht geriet in der achten Minute ins Hintertreffen. Elias Gmeinbauer sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 4:0 (10./25./41.) aus der Perspektive von FSC Pöls II. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, traf FSC Pöls II zum 5:0 (45.). In der ersten Hälfte wurde WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht nach Strich und Faden auseinandergenommen, was zur Pause in einen desolaten Rückstand mündete.

Keine Chance für St. Lambrecht

FSC Pöls II gelang in der 50. Spielminute der sechsten Tagestreffer. Roman Maurer legte in der 58. Minute zum 7:0 für FSC Pöls II nach. Florian Portsch besorgte in der Schlussphase schließlich den neunten Treffer für FSC Pöls II (74.). Schließlich war das Schützenfest für FSC Pöls II beendet und WSV St. Lambrecht gnadenlos vorgeführt.

41 Gegentreffer hat St. Lambrecht mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Mur/Mürz A. Das Schlusslicht befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen FSC Pöls II weiter im Abstiegssog. Im Sturm von WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht stimmt es ganz und gar nicht: 14 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des Heimteams alles andere als positiv. Nur einmal ging WSV St. Lambrecht in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Bei FSC Pöls II präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Durch den Erfolg verbesserte sich FSC Pöls II im Klassement auf Platz vier. Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat FSC Pöls II derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für St. Lambrecht ist die Reserve von SV Lobmingtal (Samstag, 16:00 Uhr). FSC Pöls II misst sich am selben Tag mit FC Zeltweg II (14:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Siegfried Gruber (Sektionsleiter Pöls): "Natürlich muss man mit so einem Sieg hochzufrieden sein. Unsere Mannschaft hat von Beginn an Gas gegeben und nicht nachgelassen. In der Tonart kann es weitergehen. Wir haben generell ein gutes Wochenende hinter uns. Auch die Einser hat ja gewonnen."

Aufstellungen:

WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht: Willibald Eberhart, Ivan Ilic, Björn Brachmayer, Johannes Waldner (K), Jonas Sperl, Mateo Krizanac, Zeljko Ilic, Michael Fuchs, David Grgic, Richard Rieger, Fabian Spreitzer



Ersatzspieler: Jonas Gruber, Dominik Jerey, Jakob Trattner



Trainer: Robert Klingsbichl

FSC Pöls II: Dominik Hasler - Matthias Moser (K), Marcel Steiner, Florin Strohmeier - Leon Hannes Kaiser, Lukas Ruef, Paul Wallner, Roman Maurer, Jonas Bauer - Friedrich Altreiter, Elias Gmeinbauer



Ersatzspieler: Florian Hasler, Markus Franz Köck, Philipp Alfred Göttfried, Florian Portsch, Georg Agnoli, Andre Jakob Spiegel



Trainer: Christian Köck

1. Klasse Mur/Mürz A: WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht – FSC Pöls II, 0:9 (0:5)

74 Florian Portsch 0:9

61 Jonas Bauer 0:8

58 Roman Maurer 0:7

50 Friedrich Altreiter 0:6

45 Paul Wallner 0:5

41 Elias Gmeinbauer 0:4

25 Elias Gmeinbauer 0:3

10 Elias Gmeinbauer 0:2

8 Jonas Bauer 0:1

Details

