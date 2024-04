USV Oberzeiring feiert klaren Sieg über FC Obdach II

Details Montag, 08. April 2024 18:48

USV Oberzeiring kam gegen die Zweitvertretung von FC Obdach zu einem klaren 3:0-Erfolg. Auf dem Papier ging Oberzeiring als Favorit ins Spiel gegen Obdach II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. USV Tauernwind Oberzeiring hatte mit 5:2 gewonnen.

Ausgeglichen Partie

Im ersten Durchgang sieht das Publikum eine noch weitgehend ausgeglichene Partie. Weder die Gastgeber noch die Gäste kommen richtig gefährlich vor das Tor. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Klare Sache

Für den Führungstreffer von USV Oberzeiring zeichnete Johannes Kreuzer verantwortlich (51.) - er trifft nach einem Eckball. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingen sollte. David Steiner schoss die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber über die Linie (60.) - dem Treffer war ein herber Fehlpass der Obdacher vorausgegangen. USV Tauernwind Oberzeiring baute den Vorsprung in der 63. Minute aus - schöner Kopball von Björn Schlacher. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte USV Oberzeiring gegen FC Pabst Alko RB Obdach II.

Nach dem errungenen Dreier hat Oberzeiring Position zwei der 1. Klasse Mur/Mürz A inne. Offensiv sticht USV Tauernwind Oberzeiring in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 35 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg knüpfte Oberzeiring an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert USV Oberzeiring acht Siege und ein Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte.

FC Obdach II führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Der Motor von Obdach II stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei USV Tauernwind Oberzeiring, wo man insgesamt 25 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den zweiten Tabellenplatz belegt.

Am kommenden Sonntag tritt USV Oberzeiring bei der Reserve von SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz an, während FC Pabst Alko RB Obdach II einen Tag zuvor Young Boys Murau II empfängt.

Stimme zum Spiel:

Thomas Gruber Pfandl (Obmann Oberzeiring): "Ich denke, dass der Sieg auch in der Höhe in Ordnung geht. Das war eine gute Leistung vor allem in der zweiten Halbzeit. Wir sind mit den drei Punkten natürlich sehr zufrieden. So darf es weitergehen."

Aufstellungen:

USV Tauernwind Oberzeiring: Johann Dörflinger (K), Nikola Vida, David Steiner, Paul Pichler, Daniel Lisjak, Samuel Sprung, David Kogler, Johannes Kreuzer, Tobias Schalk, Egzon Tahiri, Björn Schlacher



Ersatzspieler: Florian Ritzinger, Michal Jankowski, Lukas Größing, Sebastian Pirker, Markus Dörflinger, Michael Kainer



Trainer: Michael Kainer

Obdach: Andreas Maier, Felix Sattler, Lukas Mitterbacher, Christoph Fössl, Florian Freigassner, Istvan Kovacs, Stefan Führer, Florian Krinzinger (K), Kai Oberauer, Marco Philipp Sturm, Lukas Reiter



Ersatzspieler: Rene Steinkellner, Sebastian Kollmann, Paul Friedrich



Trainer: Arnold Fössl

1. Klasse Mur/Mürz A: USV Tauernwind Oberzeiring – FC Pabst Alko RB Obdach II, 3:0 (0:0)

63 Björn Schlacher 3:0

60 David Steiner 2:0

51 Johannes Kreuzer 1:0

