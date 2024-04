SV Lobmingtal II gewinnt Torfestival gegen FC Zeltweg II

Details Montag, 15. April 2024 20:26

Die Zweitvertretung von FC Zeltweg und die Reserve von Lobmingtal lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Ausgangslage sprach für SV Lobmingtal II, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte Zeltweg II bei den Gästen triumphiert und einen 1:0-Sieg für sich beansprucht.

Blitzstart von Zeltweg

Das 1:0 in der siebten Minute brachte FC Zeltweg II vermeintlich auf die Siegerstraße. Die Heimmannschaft bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Lobmingtal II bereits der Ausgleich gelang (12.). In der 19. Minute schoss SV Lobmingtal II das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Lobmingtal II mit einer Führung in die Kabine ging. Nach rund einer Stunde ging Lobmingtal II aufs Ganze. Zunächst vergrößerte Josef Kaltenegger den Vorsprung von SV Lobmingtal II auf zwei Tore (53.). Wenig später erhöhte Fabian Radner nochmals und sorgte damit für die Vorentscheidung (57.). In der 85. Minute brachte Zeltweg II das Netz zum Zappeln. In der Nachspielzeit (94.) gelang Thomas Markus Brandner der Anschlusstreffer für FC Zeltweg II. Am Ende verbuchte SV Lobmingtal II gegen Zeltweg II einen Sieg.

Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat FC Zeltweg II derzeit auf dem Konto. Die Situation bei Zeltweg II bleibt angespannt. Gegen Lobmingtal II kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die Saison von SV Lobmingtal II verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Lobmingtal II nun schon acht Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Mit vier Siegen in Folge ist SV Lobmingtal II so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Lobmingtal II behauptet nach dem Erfolg über FC Zeltweg II den dritten Tabellenplatz. Zeltweg II führt mit 21 Punkten die zweite Tabellenhälfte an.

Am kommenden Samstag tritt FC Zeltweg II bei ESV Paco Montage Knittelfeld KM II an, während SV Lobmingtal II einen Tag später TSV Raiffeisen Neumarkt II empfängt.

1. Klasse Mur/Mürz A: FC Zeltweg II – SV Lobmingtal II, 3:4 (1:2)

94 Thomas Markus Brandner 3:4

85 Marcel Gruber 2:4

57 Fabian Radner 1:4

53 Josef Kaltenegger 1:3

19 Christian Schnedl 1:2

12 Christian Schnedl 1:1

7 Marcel Gruber 1:0

