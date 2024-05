Dominanz pur: SV Scheifling/Unzmarkt II deklassiert FC Obdach II mit 12:0

Details Montag, 20. Mai 2024 20:58

In einem einseitigen Match der 1. Klasse Mur/Mürz A erwies sich SV Scheifling/Unzmarkt II als unaufhaltsame Kraft und fertigte FC Obdach II mit einem spektakulären 12:0 ab. Bereits zur Halbzeit stand es 8:0 für die Heim-Mannschaft, die eine herausragende Offensive und eine robuste Defensive zeigte, während FC Obdach II chancenlos war.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Die Partie begann furios für SV Scheifling/Unzmarkt II, als Nico Kobald bereits in der 2. Minute den Führungstreffer erzielte. Ein perfekt gespielter Ball von Julian Zefferer auf Kobald, der den Verteidiger überlief, sorgte für das schnelle 1:0. Nur vier Minuten später verdoppelte Julian Leitner die Führung, indem er eine ähnliche Aktion erfolgreich abschloss. Der Spielfluss war ganz klar auf Seiten der Heimmannschaft, die kontinuierlich Druck ausübte und die Schwächen der Gäste gnadenlos ausnutzte.

Julian Emanuel Zefferer zeigte eine beeindruckende Leistung und war direkt an mehreren Toren beteiligt. Nach einem schweren Foul an ihm selbst verwandelte er in der 11. Minute einen Elfmeter souverän zum 3:0. Dies war nur der Beginn einer Flut von Toren, die in der ersten Halbzeit nicht abriss. Bis zur Pause erhöhte das Team durch weitere Tore von Zefferer, Nico Kobald, Marc Prechtl und Christian Schoberegger auf 8:0.

Zweite Halbzeit - Tore ohne Ende

Nach dem Seitenwechsel setzte SV Scheifling/Unzmarkt II seine dominante Vorstellung fort. In der 50. Minute traf Christian Schoberegger erneut, bevor Gabriel Schwab und Julian Emanuel Zefferer die Führung auf 11:0 ausbauten. Trotz des deutlichen Vorsprungs ließ die Heimmannschaft nicht nach und spielte weiterhin zielstrebig nach vorne. Marvin Hainzl erzielte in der 80. Minute das letzte Tor des Spiels und krönte damit eine außergewöhnliche Teamleistung.

Während SV Scheifling/Unzmarkt II durchweg überzeugte, hatte FC Obdach II wenig entgegenzusetzen. Die Gäste konnten während des gesamten Spiels keinen einzigen gefährlichen Torschuss verbuchen und ihre Defensive wirkte überfordert gegen die schnellen und präzisen Angriffe der Heimmannschaft. Die Überlegenheit von SV Scheifling/Unzmarkt II war so deutlich, dass die letzten Minuten des Spiels mehr den Charakter eines Schaulaufens annahmen.

1. Klasse Mur/Mürz A: SV Scheifling/Unzmarkt II : Obdach II - 12:0 (8:0)

80 Marvin Hainzl 12:0

72 Julian Emanuel Zefferer 11:0

70 Gabriel Schwab 10:0

50 Christian Schoberegger 9:0

44 Nico Kobald 8:0

26 Nico Kobald 7:0

24 Marc Prechtl 6:0

16 Julian Leitner 5:0

12 Julian Emanuel Zefferer 4:0

11 Julian Emanuel Zefferer 3:0

6 Julian Leitner 2:0

2 Nico Kobald 1:0

