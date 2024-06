FSC Pöls II triumphiert in torreichem Duell gegen SV Scheifling/Unzmarkt II

Details Montag, 10. Juni 2024 13:34

Der FSC Pöls II traf am Samstag auf den SV Scheifling/Unzmarkt II und konnte sich mit 6:3 durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit fielen einige Tore, doch erst in den zweiten 45 Minuten entfaltete sich das volle Spektakel mit zahlreichen weiteren Treffern und packenden Spielszenen.

Frühe Führung und Ausgleich

Bereits in der siebten Minute ging der FSC Pöls II durch Elias Gmeinbauer in Führung. Die Gastgeber zeigten von Beginn an, dass sie das Heft in die Hand nehmen wollten und belohnten sich früh für ihre Offensivbemühungen. Doch SV Scheifling/Unzmarkt II ließ sich davon nicht einschüchtern und antwortete in der 21. Minute. Christian Schoberegger gelang der Ausgleichstreffer zum 1:1, was das Spiel wieder offen gestaltete.

Doch der FSC Pöls II blieb weiterhin am Drücker und erzielte noch vor der Halbzeitpause den erneuten Führungstreffer. Andreas Koini markierte in der 37. Minute das 2:1 für die Gastgeber, was ihnen eine knappe Führung zur Pause einbrachte. Beide Teams zeigten in der ersten Halbzeit eine engagierte Leistung und sorgten für spannende Unterhaltung auf dem Platz.

Torspektakel in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete mit einem erneuten Offensivfeuerwerk des FSC Pöls II. In der 47. Minute erhöhte Paul Wallner auf 3:1, was den Gastgebern etwas Luft verschaffte. Nur wenige Minuten später, in der 53. Minute, schlug Friedrich Altreiter zu und baute die Führung auf 4:1 aus. Der FSC Pöls II schien nun klar auf der Siegerstraße zu sein.

Doch der SV Scheifling/Unzmarkt II zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 60. Minute verkürzte Julian Grgic auf 4:2 und gab seiner Mannschaft neue Hoffnung. Doch diese wurde kurz darauf erneut gedämpft, als Elias Gmeinbauer in der 70. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den alten Drei-Tore-Abstand wiederherstellte und auf 5:2 stellte.

Das Spiel blieb weiterhin spannend, und der SV Scheifling/Unzmarkt II gab sich noch nicht geschlagen. In der 80. Minute gelang Christian Schoberegger sein zweiter Treffer des Tages zum 5:3. Es schien, als könnten die Gäste das Spiel nochmals spannend machen. Doch Georg Agnoli machte in der 81. Minute mit seinem Treffer zum 6:3 für den FSC Pöls II endgültig den Deckel drauf. Der Gastgeber ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen und feierte am Ende einen verdienten Heimsieg.

Aufstellungen:

FSC Pöls II: Dominik Hasler - Matthias Moser (K), Marcel Steiner, Florin Strohmeier, Florian Portsch - Leon Hannes Kaiser, Paul Wallner, Andreas Koini, Roman Maurer - Friedrich Altreiter, Elias Gmeinbauer

Ersatzspieler: Jan Santner, Benjamin Köck, Ferdinand Timotheus Pfandl, Philipp Alfred Göttfried, Georg Agnoli, Andre Jakob Spiegel

Trainer: Christian Köck

Unzmarkt: Florian Kollenz, Jakob Auer, Philipp Pfingstner, Julijan Grgic, Julian Leitner, Niklas Auer, Marvin Hainzl, Christian Schoberegger, Nico Lercher (K), Alexander Philipp Traumüller, Sandro Staber

Ersatzspieler: Gabriel Ferchner, Andrej Pavlovic, Daniel Esser

Trainer: Dominik Kobald

1. Klasse Mur/Mürz A: FSC Pöls II : SV Scheifling/Unzmarkt II - 6:3 (2:1)

81 Georg Agnoli 6:3

80 Christian Schoberegger 5:3

70 Elias Gmeinbauer 5:2

60 Julijan Grgic 4:2

53 Friedrich Altreiter 4:1

47 Paul Wallner 3:1

37 Andreas Koini 2:1

21 Christian Schoberegger 1:1

7 Elias Gmeinbauer 1:0

