Tabellenführer: Kalwang ergattert sich mit einem Sieg bei Mürzzuschlag II die Tabellenführung!

Details Samstag, 12. September 2020 23:11

In der 3. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz B traf am Samstag um 17:00 Uhr der ESV Mürzzuschlag II auf den SV Union Kalwang. Das letzte gewann Kalwang zuhause mit 3:0. Auch dieses Mal konnte man sich durchsetzen, mit einem 0:4 Auswärtssieg. Damit liegt Kalwang mit einem Spiel mehr an der Tabellenspitze. Mürzzuschlag II belegt derzeit den elften und auch letzten Tabellenplatz. 50 Zuseher waren mit von der Partie. Geleitet wurde das Spiel von Mario Liedl.

Die Gäste kommen besser in die Partie

Kalwang erwischte den besseren Start und kam bereits in der 4. Minute durch einen Weitschuss gefährlich vors Tor der Heimischen. Nur eine Minute später köpfelte der Mittelstürmer der Gäste nach einer Flanke knapp am Tor vorbei. In der 16. Spielminute sorgte Christoph Pongratz mir dem 0:1 für Führung der Gäste. Nach 19 gespielten Minuten scheiterten die Gäste nach einem Abwehrfehler am Tormann Stefan Pirker. In der 22. Minute erhöhte abermals Christoph Pongratz per Lupfer auf 0:2. Die erste Möglichkeit für Mürzzuschlag II in der 25. Spielminute ging nach einem Freistoß knapp am Tor vorbei. Für die erste Verwarnung sorgte der Doppeltorschütze Christoph Pongratz in der 32. Minute nach einem Foulspiel. Nach 40 gespielten Minuten sah Gernot Stocker nach einem Foulspiel die Gelbe Karte. Der Schiedsrichter schieckte beide Mannschaften nach 45 Minuten in die Halbzeitpause.

Mürzzuschlag II bleibt ohne Chance

In der 2. Halbzeit dauerte es lange bis sich eine Mannschaft eine Chance erspielte. In der 70. Minute kamen die Gäste zur ersten Großchance, doch der Kopfball ging am Tor vorbei. Für die Vorentscheidung sorgte Serrano Santos nach einem Steilpass in der 71. Spielminute und erhöhte auf 0:3. Denn Schlusspunkt in diesem Spiel machte Mohanad Abdel Hamid Nassar mit dem 0:4. Mit diesem Sieg klettert Kalwang vorerst an die Tabellenspitze und empfängt nächste Woche den SV Traboch. Mürzzuschlag II trifft auswärts am Sonntag im Derby auf Phönix Mürzzuschlag.

ESV Mürzzuschlag II – SV Union Kalwang 0:4

Torfolge: 0:1 (16. Pongratz), 0:2 (22. Pongratz), 0:3 (71. Santos), 0:4 (Nassar)

Stimme zum Spiel:

Christian Scheifinger (Trainer Mürzzuschlag II):

„Kalwang war heute die bessere Mannschaft und wir haben auch unglückliche Tore bekommen. Wir waren körperlich unterlegen, aber für unsere junge Mannschaft war es trotzdem ein guter Lernprozess. Kalwang hat mit wenig Chancen die Tore gemacht.“

