Schützenfest: Trofaiach II schickt Proleb II mit einem glatten 8:0 nach Hause!

Details Samstag, 19. September 2020 19:56

In der 4. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz B traf am Samstag um 16:00 Uhr der FC Trofaiach II auf den FC Proleb II. Es war das erste Duell dieser beiden Mannschaften. Trofaiach II konnte letzte Woche auswärts in Mitterdorf mit 2:4 gewinnen und Proleb II feierte letzte Runde den ersten Sieg in der Saison gegen Phönix Mürzzuschlag mit 3:1. Mit dem 8:0 Sieg von Trofaiach II setzt man sich derzeit an die Tabellenspitze. Geleitet wurde das Spiel von Roland Smolej und 99 Zuseher waren mit dabei.

Blitzstart von Trofaiach II

Die Heimischen starten blitzschnell in die Partie und gingen durch Richard Erik Florin Pribeagu nach Vorlage von Samuel Magerl in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Danach flachte das Spiel ein bisschen ab. Trofaiach II hatte immer wieder gute Möglichkeiten, konnte jedoch nicht zwingend genug werden. In der 34. Spielminute erhöhte Simon Schmidt-Kloiber nach einem Querpass von Samuel Magerl auf 2:0. Nach 41 gespielten Minuten erhielten Albin Shabani von den Heimischen und der Gäste Kapitän Arlind Sylanaj wegen unsportlichem Verhalten beide die Gelbe Karte. Damit beendete der Schiedsrichter nach 45 Minuten die 1. Halbzeit und schieckte beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

4 Tore Mann Antonio Ilic macht alles klar

In der 48. Spielminute traf Paul Lorenz Grgic nach Vorlage von Antonio Ilic zum 3:0. Nach 56 gespielten Minuten begann die Zeit vom, in der Halbzeit Eingewechselten, Antonio Ilic als er zum ersten Mal zur 4:0 Führung traf. Nur zwei Minuten später traf wieder Antonio Ilic zum 5:0. In der 64. Minute traf abermals Antonio Ilic zum 6:0. Für seinen Hattrick benötigte er nur 8 Minuten. Damit nicht genug schoss er nach einem Solo das 7:0 in der 66. Spielminute. Damit gelang ihm innerhalb von nur 10 Minuten ganze 4 Tore. In der 85. Minute sah Mehdi Mohammadi nach einem Foulspiel den Gelben Karton. Für den Schlusspunkt sorgte der ebenfalls Eingewechselte Matias Tomic in der 90. Spielminute, als er zum 8:0 Endstand traf. Mit dem klaren Erfolg setzt man sich derzeit an die Tabellenspitze. Damit fährt man nächste Woche als Tabellenführer zum ESV Mürzzuschlag II. Proleb II empfängt nächste Runde zuhause den WSV Eisenerz.

FC Trofaiach II – FC Proleb II 8:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (3. Pribeagu), 2:0 (34. Schmidt-Kloiber), 3:0 (48. Grgic), 4:0 (56. Ilic), 5:0 (58. Ilic), 6:0 (64. Ilic), 7:0 (66. Ilic), 8:0 (90. Tomic).

Stimme zum Spiel:

Sebastian Gruber (Kapitän Trofaiach II):

„Wir hatten in der 1. Halbzeit eine schlechte Körpersprache und auch einen schlechten Spielaufbau. Nach der Halbzeitansprache sind wir viel besser in die 2. Halbzeit gestartet und konnten auch unsere Tore machen.“

Bester Spieler: Antonio Ilic (Trofaiach II)

