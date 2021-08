Starker Neustart: Die Niklasdorfer verstehen es in Kalwang zu überzeugen

Details Montag, 09. August 2021 07:00

Der SV Union Raika Kalwang konnte dem Atus Raika Niklasdorf zum Saisonauftakt in der 1. Klasse Mur/Mürz B nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Was dann nach der einjährigen Pause ein verheißungsvoller Neubeginn der Niklasdorfer war. In dieser Verfassung darf man doch damit rechnen, dass diese im vorderen Tabellenbereich zu finden sein werden. Was man von den Kalwangern nach dieser Vorstellung nicht wirklich behaupten konnte.

Kevin Briza trifft für die Gäste

Die Niklasdorfer legten zuletzt eine einjährige Spielpause an. Jetzt aber will man es in der untersten Spielklasse wieder versuchen bzw. nach Möglichkeit wieder den Weg nach oben antreten. Dass die Mischung aus Routiniers und Nachwuchsspielern eine Gute ist, zeigte sich schon sehr bald. Denn in der 18. Minute ist es ein stark agierender Kevin Briza, der die Gäste mit 0:1 in Führung brachte. Was den Niklasdorfern dann nachfolgend doch den nötigen Rückhalt verlieh. Der auch nötig war, denn in Kalwang hängen die Trauben bekanntlich hoch.

Für Kalwang gibt es nichts zu holen

Auch im zweiten Durchgang waren es die Gäste, die deutlich mehr Spiel hatten. Die Weichen in Richtung Auswärtssieg stellte dann Benjamin Ponsold in der 56. Minute. Denn ein Zweitore-Rückstand war dann für den Gastgeber an diesem Tag doch zuviel desguten. Nach dem 0:3 (70. Luca Streitmayer) tüten die Niklasdorfer den Dreier dann in der Schlussphase endgültig ein. Christian Herzog traf in der 86. Minute zum 0:4-Spielendstand. Damit war es in Stein gemeißelt: Niklasdorf konnte sich beim Neustart verdienterweise mit der vollen Punkteanzahl belohnen.

Stimme zum Spiel:

Gerald Kraschitzer, Trainer Niklasdorf:

"Die Burschen konnten sich für ihr Engagment letztlich auch belohnen. Wir sind alle im Verein sehr froh über den gelungenen Start. Wusste doch niemand, wo wir nach der einjährigen Auszeit wirklich zum einstufen sind."

1. Klasse Mur/Mürz B: SV Union Raika Kalwang – Atus Raika Niklasdorf, 0:4 (0:1)

18 Kevin Briza 0:1

56 Benjamin Ponsold 0:2

70 Luca Streitmayer 0:3

86 Christian Herzog 0:4

by: Ligaportal/Roo

