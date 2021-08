Auf der Erfolgswelle: Trofaiach II bleibt auch gegen St. Marein/Lorenzen II siegreich

Details Sonntag, 15. August 2021 00:05

Die Reserve von SV St. Marein/St. Lorenzen steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen die Zweitvertretung von FC Trofaiach mit 0:4. Am Sieg der Heimischen gab es überhaupt nichts zu rütteln. Der Lohn dafür ist, wennglech das noch wenig Aussakraft besitzt, die Tabellenführung nach zwei Runden. Die Spatzen pfeifen es unüberhörbar von den Dächern, dass Trofaiach II auch diesmal im vorderen Tabellenbereich eine tragende Rolle spielen wird.

Die Gäste finden einen schweren Stand vor

Sowohl St. Marein/Lorenzen II, 3:0 gegen Proleb II, wie auch die Trofaiacher, 5:1 bei Rapid Kapfenberg II, können den Saisonstart in der Vorwoche positiv gestalten. So war man gespannt, wer wohl diesmal die Nase vorne haben wird. Zu Beginn begegnen einander zwei Teams auf Augenhöhe. Aber mit Fortdauer der Begegnung übernehmen dann mehr und mehr die Hausherren das Kommando. In der 22. Minute kann man sich auch erstmalig für die getätigten Bemühungen belohnen. Matthias Merl kann sich dabei mit dem 1:0 in die Schützenliste eintragen. Sind die Trofaiach erst einmal voran, wird es für das Gegenüber besonders schwer. Eben weil es die Lasselsberger-Truppe bestens versteht, nichts anbrennen zu lassen - Halbzeitstand: 1:0.

(Trofaiach II-Keeper Pascal Zierler konnte gegen St. Marein/Lorenzen II die Null festhalten)

Trofaiach II legt noch drei Tore nach

Im zweiten Durchgang ist dann sehr schnell erkennbar, dass für die Silly-Mannen der Zug abgefahren ist. Denn die Gäste sind permanent nur am reagieren anstatt am agieren. Zum 2:0 kommt es in der 54. Minute. Diesmal trifft der 19-jährige Albin Shabani ins Schwarze. Damit war es frühzeitig in Stein gemeißelt, dass die volle Punkteanzahl in Trofaiach bleiben wird. Aber der Torhunger des Gastgebers war noch nicht gestillt. So gelingt es, noch zwei weitere Treffer draufzupacken. Niklas Heiland (65.), 18 Jahre jung und der Rumäne Richard Erik Florin Pribeagu (71.), genauso alt, tragen letztlich Sorge für den eindeutigen 4:0-Spielendstand.

Alexander Lasselsberger, Trainer Trofaiach II:

"Der Saisonstart ist mit zwei Siegen vollauf gelungen. In der ersten Halbzeit waren wir noch zu fehleranfällig. Aber mit Fortdauer haben wir immer besser in das Spiel gefunden. Natürlich ist es unser Vorhaben, mit der jungen Truppe, wiederum eine tragende Rolle zu spielen."

1. Klasse Mur/Mürz B: FC Trofaiach II – SV St. Marein/St. Lorenzen II, 4:0 (1:0)

22 Matthias Merl 1:0

54 Albin Shabani 2:0

65 Niklas Heiland 3:0

71 Richard Erik Florin Pribeagu 4:0

Photocredit: FC Trofaiach

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!