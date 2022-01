"Riesentöter": Rapid Kapfenberg II zeigt was man am Kasten hat

Details Sonntag, 30. Januar 2022 18:34

137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle lacht in der 1. Klasse Mur/Mürz B der ATUS Raika Niklasdorf. Zwei Punkte dahinter lauert der EKRO TUS Krieglach II. Nächster Verfolger ist der SV Traboch, der mit acht Punkten Rückstand auf den Führenden, am dritten Tabellenplatz rangiert. Am durchaus vorzeigbaren 4.Tabellenplatz ist dann der ASC Rapid Kapfenberg II mit 24 Zählern aus 12 Begegnungen zu finden. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden. Das Rapid II -Trainerduo Karl-Heinz Kubesch/Werner Streibl stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen.

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Karl-Heinz Kubesch: "Mehr als poitiv, Wir sind mit der Entwicklung der jungen neuen Mannschaft sehr zufrieden. Das Ziel war, dass Spieler aus der U16, die noch nicht so weit waren um in der Unterliga Fuss zu fassen, hier eine Plattform gefunden haben um Spielpraxis im Erwachsenenfussball zu sammeln! Gegen Ende des Herbstdurchganges konnten wir schon tolle Ergebnisse erzielen! (Sieg gg den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Niklasdorf)."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Karl-Heinz Kubesch: "Wir versuchen das Kombinationsspiel, sowie das Spiel in die Tiefe zu forcieren, was aufgrund unserer Arbeit in der AKADEMIE natürlich eine große Stärke ist! Zulegen müssen wir einzig noch im körperlichen Bereich!"

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Karl-Heinz Kubesch: "Jakob Mutvar, Leandro Balazs u Ermin Abazi kommen von der AKA U17-1 dazu, sowie David Steinwidder von U17-3 Leon Steininger u Lukas Vötsch könnten uns im Frühjahr verlassen (Schule beendet)-noch offen?"



Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Karl-Heinz Kubesch: "Derzeit ist das für uns kein Thema."



Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Karl-Heinz Kubesch: "Vom Verletzungspech sind wir zum Glück verschont geblieben."

Am 12. Spieltag fügt der ASC Rapid Kapfenberg II, Leader Niklasdorf die bislang einzige Saisonpleite zu.



Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Karl-Heinz Kubesch: "Trainingsstart mit der AKADEMIE war der 10. Jänner."



Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Karl-Heinz Kubesch: "Spieler weiterzuentwickeln und für den nächsten Schritt vorzubereiten (RK 1 - Unterliga)."



Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Karl-Heinz Kubesch: "Wir haben eine 99%ige Durchimpfung, daher stellt das für uns kein Problem dar."



Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Karl-Heinz Kubesch: "Ganz klar der ATUS Niklasdorf, eine Mannschaft mit sehr viel Routine."



Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Karl-Heinz Kubesch: "Im Fussball ist alles möglich, ich hoffe und wünsche unserem Team das Allerbeste!"



Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Karl-Heinz Kubesch: "Jeder Trainer der sich gerne mit jungen, ehrgeizigen Spielern abgeben will. Aber wir haben mit Werner Streibl den Richtigen für diese Aufgabe bereits gefunden."

Bild: ASC Rapid Kapfenberg

© Robert Tafeit