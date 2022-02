Bronze ins Auge gefasst: Kalwang spekuliert mit dem "Stockerlplatz"

Details Montag, 14. Februar 2022 15:05

137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle lacht in der 1. Klasse Mur/Mürz B der ATUS Raika Niklasdorf. Zwei Punkte dahinter lauert der EKRO TUS Krieglach II. Nächster Verfolger ist der SV Traboch, der mit acht Punkten Rückstand auf den Führenden, am dritten Tabellenplatz rangiert. Am 5.Tabellenplatz ist dann der FC Trofaiach II mit 22 Zählern aus 12 Begegnungen zu finden. Sechster ist der SV Union Raika Kalwang, 20 Punkte hat man Konto. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden. Kalwang-Obmann Thomas Schober stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Thomas Schober: "Eher durchwachsen. Es gab viele Höhen und Tiefen und es hat seine Zeit gebraucht, bis das Team eingespielt war."



Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Thomas Schober: "Unsere größte Stärke ist auf jeden Fall der Zusammenhalt innerhalb des Teams und die Motivation, besser zu werden. Den Hebel müssen wir definitiv in der Verteidigung ansetzen."



Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Thomas Schober: "Wir bekommen einige gute neue Spieler. Heiss Thomas und Kanitsch Florian aus Kammern, Neisser Alex aus Trofaiach sowie Iva Voislav Daneila."



Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Thomas Schober: "Definitiv im Mittelfeld und im Angriff."



Gibt es verletzte Spieler?

Thomas Schober: "Ja, leider müssen wir in der Rückrunde auf 2-3 Spieler verzichten."

Von den 12 Herbstspielen kann der SV Kalwang sechs für sich entscheiden.



Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Thomas Schober: "Der Trainingsbeginn am Platz war am 13.02."



Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Thomas Schober: "Wir haben uns als Ziel den 3. Platz gesetzt."



Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Thomas Schober: "Wir sind sehr froh, dass über 90% unserer Spieler geimpft sind und es damit kein Problem für uns darstellt."



Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Thomas Schober: "Wir glauben sehr stark, dass sich Niklasdorf heuer zum Meister krönen wird."



Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Thomas Schober: "Es wäre wünschenswert, wir gehen aber nicht davon aus."



Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Thomas Schober: "Laut Trainer Robert Lewandowski, wobei sich da intern sicher diskutieren lässt."

Bild: SV Kalwang

© Robert Tafeit