Optimistisch: Proleb II hat es vor, ourlounge ins obere Drittel vorzustoßen

137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle lacht in der 1. Klasse Mur/Mürz B der ATUS Raika Niklasdorf. Zwei Punkte dahinter lauert der EKRO TUS Krieglach II. Nächster Verfolger ist der SV Traboch, der mit acht Punkten Rückstand auf den Führenden, am dritten Tabellenplatz rangiert. Am 5.Tabellenplatz ist dann der FC Trofaiach II mit 22 Zählern aus 12 Begegnungen zu finden. Nur an der 11. Stelle mit 7 Punkten ist der FC Proleb II antreffbar. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden. Proleb II-Trainer Andreas Gingl stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen.

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Andreas Gingl: "Für mich persönlich habe ich die Herbstsaison gar nicht bewertet. Da ich beim Spiel gegen St.Marein und gegen Mürzzuschlag noch selbst aushelfen musste, wegen Spielermangel, hat sich für mich die Herbstsaison erledigt gehabt und das hatte ich auch der Mannschaft so vermittelt als ich sie übernommen habe. Habe die Mannschaft erst in der Woche vor dem Derby gegen Niklasdorf übernommen. Für mich war wichtig dass alle zum Training kommen und alle an einem Strang ziehen, nur so kann man was bewirken. Die Spieler haben meine Ansichten und Standpunkte angenommen und trotz der ganzen Niederlagen immer weiter hart an sich und dem Mannschaftgefüge gearbeitet."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Andreas Gingl: "Die Stärke der Mannschaft ist meiner Ansicht nach der Zusammenhalt innerhalb und außerhalb des Vereins. Sie verstehen sich alle gut und motivieren sich auch gegenseitig. Den Hebel anzusetzen galt es am Kraft- und Ausdauertraining, da hat auch die Mannschaft gemerkt dass sie in der Hinsicht zu wenig getan hat."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Andreas Gingl: "Ja, natürlich, seit ich diese Mannschaft übernommen habe ist der Kader stetig größer geworden. Ich selbst hab schon gar nicht mehr mit gezählt. Anfangs hatten sie eine Trainingsbeteiligung von max. 4-8 Spielern laut Erzählungen. Aber seitdem ich sie trainiere, hatte ich eine durchschnittliche Trainingsbeteiligung von 14-21 Spielern. Abgänge haben wir im Herbst einen gehabt, der aber aus persönlichen Gründen seine Fußball Karriere beendet hat. Und im Frühjahr hatte ich 3 Abgänge, wobei alle 3 zum gleichen Verein gewechselt sind weil es für sie dort von der Fahrstrecke bzw. Arbeit/Schule besser ausgeht und leichter ist um zum Training zu kommen."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Andreas Gingl: "Zur Zeit keiner, wie gesagt der Kader ist ständig gewachsen und mittlerweile hab ich einen Kader von ca. 30 Leuten auf die ich bauen kann. Also, wir sind gut aufgestellt würde ich sagen."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Andreas Gingl: "Zur Zeit hab ich leider einen Verletzten Spieler zu beklagen, der noch ca. 4-6 Wochen ausfällt."

In der Hinrunde reichte es nur zu 7 Punkten. Trotzdem hat der FC Proleb II es vor, das Feld von hinten aufzurollen.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Andreas Gingl: "Am 10. 01.2022."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Andreas Gingl: "Ausdauer und Kraft aufbauen. Spielerische Leistung steigern. Keine, bzw. so weit als möglich wenig Niederlagen, sondern Siege einfahren. Meiner Meinung nach ist das Team stark genug, wenn alle Komponenten passen, dass wir eher im vorderen Drittel spielen könnten."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Andreas Gingl: "Andreas Gingl: "Ich hoffe doch sehr, daß die Frühjahr-Saison einigermaßen normal gespielt werden kann. Bei mir im Team sind mittlerweile alle schon geimpft."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Andreas Gingl: "Eindeutig der ATUS Niklasdorf."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Andreas Gingl: Ich hoffe es für die Nationalmannschaft, ich persönlich würde es ihnen vergönnen, sind gute Jungs, allerdings hatten sie in der Qualifikation hin und wieder ein wenig Pech. Aber so ist Fußball."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Andreas Gingl: Cristiano Ronaldo, nicht nur weil er ein überragender Kicker ist, sondern seine Einstellung zum Sport. Wie er mit seinem Alter immer noch so akribisch an sich und seiner Form arbeitet, da können sich so manche eine Scheibe runterschneiden."

Bild: FC Proleb

© Robert Tafeit