Doppelpack: Schickhofer schießt SV Traboch zum Sieg

Details Sonntag, 09. April 2023 12:22

Am Samstag begrüßte die Zweitvertretung von SV St. Marein/St. Lorenzen SV Traboch. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten der Gäste aus. Pflichtgemäß strich SV Traboch gegen St. Marein/Lor. II drei Zähler ein. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das SV Traboch letztendlich mit 4:3 für sich entschieden hatte.

Michael Pasler markierte vor 70 Zuschauern die Führung für SV Traboch (14.). Mit einem Tor Vorsprung für SV Traboch ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Für das 1:1 von St. Marein II zeichnete Christian Karabina verantwortlich (57.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Nico Schickhofer schnürte einen Doppelpack (69./77.), sodass SV Traboch fortan mit 3:1 führte. Am Schluss gewann SV Traboch gegen SV St. Marein/St. Lorenzen II.

Trotz der Niederlage belegt St. Marein/Lor. II weiterhin den siebten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelten die Gastgeber bisher vier Siege und kassierten acht Niederlagen. SV Traboch hat die Krise von St. Marein II verschärft. SV St. Marein/St. Lorenzen II musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Nach dem klaren Erfolg über St. Marein/Lor. II festigt SV Traboch den dritten Tabellenplatz. Neun Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Traboch. SV Traboch ist seit drei Spielen unbezwungen.

St. Marein II stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei der Reserve von Stojen/ESV Mürzzuschlag vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV Traboch Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg.

1. Klasse Mur/Mürz B: SV St. Marein/St. Lorenzen II – SV Traboch, 1:3 (0:1)

77 Nico Schickhofer 1:3

69 Nico Schickhofer 1:2

57 Christian Karabina 1:1

14 Michael Pasler 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei